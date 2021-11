El delantero por el que se pelean en Cádiz

La posición de delantero en el Cádiz es complicada y varias campañas lo han demostrado. El juego de Álvaro Cervera se basa en una buena solidez defensiva y, para ello, tiene que colaborar todo el equipo, delanteros incluidos. Sin embargo, últimamente hay un jugador del Cádiz en esa posición incomprendido por parte de la afición, y ese es Rubén Sobrino.

El delantero abandonó el terreno de juego entre pitos y abucheos en el partido contra el Mallorca. También hubo parte de la afición que reconoció su trabajo con aplausos, pero los más sonoros fueron los que se mostraron en contra de Rubén Sobrino cuando en el minuto 61 llegó el momento de ser sustituido por Álvaro Negredo.

Y es que el futbolista no parece el mismo que estuvo en Cádiz la pasada campaña, cuando llegó en el mercado de invierno para ayudar al equipo a conseguir la permanencia en LaLiga Santander. Ahora Sobrino parece no encontrar su lugar definitivamente. También se le nota falto de confianza, seguridad y, en algunos casos, hasta de entrega cuando no presiona al portero rival en sus saques de portería.

Rubén Sobrino no ha estado a su máximo rendimiento en ningún momento durante esta temporada, pero en la última jornada ante el Mallorca fue más evidente aún. El delantero perdió muchos balones, también se le vio falto de ideas en algunas jugadas y, para colmo, no tuvo acierto de cara a portería. La primera parte del manchego fue mala y la afición, desde la grada, mostró su desacuerdo con pitos y abucheos.

Para Álvaro Cervera Rubén Sobrino es su hombre de confianza a la hora de cambiar el sistema en un partido sin necesidad de gastar ningún cambio, tan solo adelantando o atrasando su posición. Esa polivalencia le ha hecho participar en ocho de las doce jornadas que se han disputado. Pero tendrá que aportar más si no quiere ver su hueco en el once titular peligrar, ya que la competencia es grande con Álvaro Negredo, 'Choco' Lozano y, ahora, nuevamente, Milutin Osmajic. Andone sigue sin contar con la confianza del míster por el momento.