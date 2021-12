Las notas de los jugadores del Cádiz ante el Villa de Fortuna en Copa del Rey

Venció el Cádiz de manera holgada al Villa de Fortuna en la primera ronda de la Copa del Rey. El cuadro gaditano fue muy superior de principio a fin y demostró su superioridad ante un rival de preferente. La gran estrella del encuentro fue Álvaro Negredo con un hat-trick.

Como es habitual en las primeras rondas de Copa del Rey, Álvaro Cervera apostaba por un once muy distinto al visto en las últimas jornadas de liga. Aún así, ni Andone ni Osmajic eran titulares en el estadio Enrique Roca y era Álvaro Negredo la única referencia ofensiva. El rumano no cuenta para el técnico, que ha hablado de problema de "adaptación" del ex del Deportivo de la Coruña y Córdoba entre otros, y cada vez parece más obvio que volverá al Brighton en enero, mientras que en el caso del montenegrino saldrá cedido en enero para tener más minutos.

En la portería, David Gil se encontraba bajo palos y apenas tuvo trabajo el arquero madrileño durante los noventa minutos. La defensa la conformaban Akapo y Arzamendia en los laterales y con Marcos Mauro y Chust de centrales. El argentino hizo de uno de los tantos del cuadro amarillo en el Enrique Roca. Akapo, al igual que Marcos Mauro, termina contrato en junio del próximo año y de momento no hay noticias de una renovación próxima. Fali regresaba al once tras tres suplencias consecutivas en liga y acompañaba al joven Álvaro Bastida en la sala de maquinas.

En ataque, una línea de tres con Iván Alejo, Chapela y Álvaro Jiménez, mientras que Álvaro Negredo era la referencia ofensiva. Jugadores importantes y con una gran cantidad de minutos en las piernas en las últimas semanas como Álex Fernández, Espino, Lozano o Sobrino arrancaban el encuentro desde el banquillo. En la segunda parte entraron Osmajic, Calderón, Iza y Perea. Los dos primeros vieron puerta en la goleada en Copa del Rey.

Puede consultar las notas de los jugadores del Cádiz CF ante el Villa de Fortuna en nuestra galería.

David Gil (5): Habitual titular en Copa del Rey. Apenas tuvo trabajo.

Akapo (6): Sin noticias de su renovación, el guineano cumplió en el lateral derecho.

Marcos Mauro (7): El argentino hizo uno de los goles del submarino amarillo y se mostró sólido atrás.

Víctor Chust (6): Al igual que su compañero en el centro de la defensa, apenas tuvo problemas exceptuando alguna aproximación aislada del Villa de Fortuna.

Arzamendia (6): Casi marca el gol de la noche en una falta que se estrelló en la cruceta.

Fali (6): Recuperó la titularidad en Copa y llevó la batuta del ataque del Cádiz.

Bastida (6): Buenos minutos del canterano que demostró ser una pieza muy útil.

Alejo (6): Estuvo participativo y generó peligro. El segundo gol de Negredo llegó en un centro suyo.

Álvaro Jiménez (7): Hizo el 0-2 y pudo marcar por segunda ocasión pero erró en el lanzamiento.

Chapela (6): Incisivo en el ataque, creó peligro y cada día se le ve más integrado en el equipo.

Negredo (10): Hat-trick del delantero que a pesar de no ser titular en liga, demostró una vez más su calidad de cara a gol.

Álvaro Cervera (8): No arriesgó en ningún momento en la eliminatoria y apostó por un once bastante competitivo.

Martín Calderón (6): Marcó su primer gol oficial con la camiseta del Cádiz y dejó muestras de su buen golpeo.

Iza Carcelén (6): Le regaló el gol a Osmajic tras un pase de Negredo que lo dejó solo ante Ojeda.

Alberto Perea (SC): Salió a falta de tres minutos y apenas pudo demostrar su calidad.

Osmajic (6): Aprovechó un paso de Iza Carcelén para marcar su primer gol en partido oficial.