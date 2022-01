El futuro de Garrido... ¿Lejos de Cádiz?

Jon Ander Garrido está viviendo un calvario con las lesiones. El centrocampista del Cádiz Club de Fútbol se lesionaba la rodilla el 20 de mayo del año 2018 ante el filial del FC Barcelona y desde entonces continuas dolencias han impedido al bilbaíno tener continuidad en el cuadro gaditano. No pudo acabar la campaña 2017/2018 y en la siguiente campaña no pudo participar en los ocho primeros encuentros del campeonato. En la temporada del ascenso a Primera, en el año 2020, el jugador no tuvo minutos tras el parón por la pandemia y ni tan siquiera pudo estar en la celebración en la ciudad deportiva tras subir de categoría ya que se operaba al día siguiente. La pasada temporada se perdió los primeros encuentros y llegó a debutar en la cuarta jornada ante el Athletic Club en San Mamés, equipo del que es socio.

Ante el Levante UD en el último partido de la pasada campaña, el vasco jugó treinta y cuatro minutos, y desde entonces no ha vuelto a enfundarse la camiseta del Cádiz. El jugador ni tan siquiera fue inscrito en LaLiga, no tiene dorsal, ya que el número que habitualmente usaba, el número cinco, lo está usando Varazdat Haroyan. El vasco se ejercita diariamente en la ciudad deportiva con la primera plantilla, pero no parece que vaya a entrar en los planes del cuerpo técnico, por lo que no sería descartable una salida en enero en calidad de cedido para ganar minutos de cara a la siguiente campaña.

El jugador es uno de lo más queridos por la afición, llegó en enero del año 2014 a la Tacita de plata y tras un inicio complicado se marchó al Racing de Ferrol en enero del 2016, el año del ascenso a Segunda división. El ex director deportivo, Juan Carlos Cordero, llegó a afirmar que si no se centraba saldría del club. El vasco captó el mensaje, se entregó al fútbol al cien por cien y durante varias temporadas fue imprescindible para el técnico en el centro del campo acompañando a José Mari, otro futbolista del que no hay noticias de un posible retorno.

Ahora, Garrido pasa por su momento más complicado. Sin jugar desde mayo del año pasado, no hay una fecha de retorno para el centrocampista. Termina contrato en junio del año 2024, y no habría que descarta ninguna posibilidad, ni tan siquiera la retirada, aunque la intención de jugador sería recuperarse y terminar su carrera con minutos en la élite.