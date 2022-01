Luiz Felipe, Escalante, Jony... La Lazio, como inesperado animador del mercado de enero en LaLiga.

Con el mercado de enero abierto formalmente en Europa desde el pasado lunes 3 de enero, la Lazio se ha convertido de manera inesperada en uno de los grandes animadores de la ventana de transferencias en España. Y es que son varios los clubes de LaLiga que están pendientes de conseguir cerrar algún tipo de acuerdo con el conjunto italiano.

La masa salarial de su plantilla ahoga las cuentas del conjunto lazial, que en este mes de enero se ha visto obligado a darle salida a varios de sus futbolistas para aliviar sus números en 2022. Barcelona, Betis, Cádiz, Alavés, Granada, Málaga, Sporting€ Varios y muy variados son los clubes de Primera y Segunda división que han entablado algún tipo de conversación con la Lazio en estas últimas semanas.

Escalante, pretendido por el Cádiz CF y camino del Alavés si nada se acaba torciendo, es uno de los futbolistas que más ha ocupado a los españoles, habiendo preguntado también el Granada en su deseo de reforzar su centro del campo. Las altas exigencias del equipo dirigido por Sarri, sin embargo, ha sido aquello que ha espantado a los andaluces, habiendo llegado el conjunto cadista, incluso, a anunciar públicamente días atrás que daba las negociaciones por rotas. Finalmente, el pivote argentino llegará a LaLiga en préstamo, con una opción de compra por parte del conjunto babazorro a final de temporada que podría convertirse en obligación de compra en función de ciertas variables. Algo de liquidez para la Lazio, que requiere de varias de estas operaciones marginales para, así, poder aliviar algo el problema que tiene con los salarios de su plantilla.

Pero no todo acaba con Escalante, pues la Lazio debe prestar dos o tres jugadores más para acabar de redondear sus cuentas. Son el caso de Vavro y Jony, ambos relacionados con el Málaga. También ha sido vinculado el extremo izquierdo, sin ficha desde el pasado verano, con el Cádiz en las últimas fechas, siendo el Sporting, en su deseo de poder volver a contar con sus servicios, uno de los que más interés ha demostrado. Sin embargo, ciertos problemas relacionados con su estancia en La Rosaleda podrían dificultar su retorno a España.

Muriqi y Lazzari son otros de los futbolistas en los que trabaja la Lazio en darle salida, aunque ninguno tiene nada que ver con clubes españoles. Todo lo contrario que lo que pasa con Luiz Felipe, por el que el Betis de Manuel Pellegrini suspira desde el pasado verano, cuando ya lo tanteó sin fortuna ninguna. En los últimos meses también lo ha sondeado el FC Barcelona, que le tira a todo lo que está libre.

No son los únicos, pues el ex de la Salernitana es uno de los defensas más valorados de la Serie A y sólo en Italia, Inter, Juventus y Milan también se habrían interesado por su futuro. Sin embargo, en la Lazio confían en poder retenerlo, aumentando su oferta hasta los 2'5 kilos por curso y unos pluses que le podrían elevar hasta los tres millones por año. Una última intentona que ha llegado en forma de ultimátum: lo toma o lo deja.

Las últimas informaciones procedentes de Italia hablan de que ya existiría un principio de acuerdo verbal por ambas partes, aunque no está cerrado del todo y hasta que no rubrique su firme no quieren lanzar las campanas al vuelo. De ser así, el Betis tendrá que olvidarse de reforzar su zaga con el central brasileño (con pasaporte italiano), una de sus principales aspiraciones desde el pasado verano.