Andone y Álvaro Jiménez... ¿Juntos en Segunda?

El pasado 22 de diciembre Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz Club de Fútbol, en un acto con los medios de comunicación era preguntado por Florin Andone, a lo que el mandatario sevillano respondía que " lo establecido es que salga. Es un jugador que quizás la cabeza no le dé, pero el comportamiento en los entrenamientos, su nivel futbolístico, es un chaval que lo da todo. Pero quizás en este momento no nos pueda ayudar como él quisiera". A día de hoy, y ha transcurrido más de un desde aquella mañana, el ariete rumano sigue formando parte de la plantilla y no parece muy claro que vaya a abandonar la disciplina del submarino amarillo.

Sin embargo, el futbolista con el que tampoco cuenta Graham Potter, técnico del Brighton inglés, podría haber encontrado una nueva novia en Segunda división. Según informa Radio Tenerife, el CD Tenerife querría hacerse con los servicios del atacante ya que busca reforzar su delantera de cara al segundo tramo de la competición. El rumano no es el único jugador de ataque por el que se habrían interesados los tinerfeños, ya que según ha podido saber ESTADIO Deportivo los canarios se han puesto en contacto con la agencia de representación de Álvaro Jiménez para saber como está su situación contractual y las opciones que podrían tener en este mercado invernal, aunque en las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de marcharse al América de México.

La realidad es que los dos jugadores han contado muy poco esta temporada. En el caso de Andone, el ariete rumano ha jugado tan solo 396 minutos con la elástica gaditana, ha participado en cinco partidos de liga y en tres de Copa del Rey, competición en la que ha marcado su único gol oficial vestido de amarillo. Preguntado por su situación, Cervera reiteró en varias ocasiones que se trataba de un tema de adaptación, pero que poco a pocos e iba convirtiendo en el jugador que ellos querían. Por otro lado está la situación de Álvaro Jiménez, un futbolista que comenzó teniendo bastante protagonismo, aunque jugando de revulsivo, pero a medida que fueron transcurriendo las semanas y los meses se fue diluyendo. En total ha jugado 484 minutos y ha participado en nueve encuentro de liga y en los tres de Copa del Rey, competición, al igual que Andone, en la que ha marcado su único gol oficial vestido de amarillo.

A falta de menos de una semana para el cierre del mercado de fichajes, el Cádiz ha incorporado a tres jugadores (Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz e Idrissi) y ha dado salida a dos (Marcos Mauro y Martín Calderón), en el club buscan como mínimo un delantero y un central, pero para ello tendrán que dar salida a más jugadores.