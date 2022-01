Cervera, Marcos Mauro, Álex Fernández, Garrido... ¿El fin de una era en el Cádiz?

El fútbol, como la vida, va por ciclos y en el Cádiz todo hace indicar que se está acabando uno de los ciclos más exitosos del club. En el año 2016 Álvaro Cervera aterrizaba en el Cádiz con el equipo en Segunda B, dos ascensos después y una permanencia en la máxima categoría del fútbol español, el técnico guineano se despedía a principios de año y sensiblemente emocionado de la que había sido su casa durante las últimas siete temporadas y su lugar lo ocupa desde entonces Sergio González, técnico catalán que espera repetir la gesta de la pasada campaña cuando los gaditanos lograron salvarse.

La salida de Cervera no ha sido la única en los últimos días. Marcos Mauro, que llegó al Cádiz en la segunda temporada en la categoría de plata, y que acababa contrato el próximo 30 de junio rompía su vinculación con la entidad gaditana para poner rumbo al FC Juárez de México. Una salida que puso fin a cuatro campañas y media defendiendo la chamarra del Cádiz CF. El defensa hispanoargentino llegó al club en 2017 procedente del Villarreal B, participando en el ascenso a LaLiga Santander, y alcanzando los 100 partidos disputados en nuestra entidad consiguiendo siete goles.

Otro de los jugadores de esa guardia pretoriana de la que siempre hablaba Álvaro Cervera y que también podría salir es Álex Fernández. ESTADIO Deportivo informaba días atrás que Álex Fernández y el Betis han alcanzado un acuerdo por el que el futbolista percibirá algo más de 1'5 millones de euros brutos por temporada, bonus incluidos, firmando un contrato, a priori, por cuatro temporadas. El mediapunta natural de Alcalá de Henares le ha comunicado al Cádiz CF su decisión de salir, habiendo rechazado el último intento cadista por renovarlo ya que la oferta del club cadista a nivel económico no cumplía con las expectativas del jugador.

Y el último jugador cadista que se habría planteado su futuro es Jon Ander Garrido, el único superviviente junto a Salvi Sánchez de la época en Segunda B. El centrocampista vasco ni tan siquiera ha tenido minutos esta temporada, no está inscrito en LaLiga y por lo tanto no tiene dorsal. Informa la Cadena Ser que el jugador estaría meditando salir en busca de minutos ya que sabe que lo tendrá muy complicado en la Tacita de plata. En el caso del sanluqueño Salvi tampoco ha renovado a pesar de acabar contrato el próximo 30 de junio aunque tanto él como el presidente han asegurado varias veces que no habría problemas para renovar.