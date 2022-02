Alberola Rojas vuelve a protagonizar una polémica en un partido del Cádiz

El Cádiz CF y Alberola Rojas, Alberola Rojas y el Cádiz. El camino de ambos siempre está ligado a la polémica, jugadas llevadas al límite, que son observadas con lupa. Si hay un colegiado con el que no lidia la afición cadista, ese es Javier Alberola Rojas, y no sin motivo. Esta historia comienza el 4 de octubre del año 2021. Aquel día, en la quinta jornada del campeonato liguero, el cuadro gaditano se enfrentaba al Granada en el antiguo estadio Carranza.

Mediada la segunda parte, Foulquier atropellaba dentro del área a Alberto Perea y ante la sorpresa de los allí presentes, no había aún aficionados por la pandemia, el colegiado no señalaba los once metros y ni tan siquiera iba a revisar la acción al monitor del VAR. Cuestionado por dicha acción, Álvaro Cervera afirmaba que "todo el mundo lo ha visto. Solo hay una persona o tres, porque hay uno abajo y dos arriba, que no lo han visto. Yo lo acabo de ver y no tiene otra explicación que no sea no querer pitarlo. Sé lo difícil que es pitar, pero también sé los medios que hay ahora para poder arbitrar. Aún así puede haber fallos, pero no en esto. La jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco".

Tras aquellas declaraciones, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol le abría un expediente al técnico del Cádiz que se saldaba con una sanción de cuatro partidos de sanción. Finalmente, y a pesar del rechazo por parte del Comité de Apelación de la Federación al recurso presentado por los servicios jurídicos del club, era en marzo cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo dejaba sin efecto la sanción al entrenador del Cádiz CF.

Ese encuentro fue el último de Alberola Rojas en la Tacita hasta la presente temporada. Dirigió el choque ante el Deportivo Alavés, rival directo por la permanencia, y otra vez una polémica por un penalti muy dudoso sobre Joselu que no dudó en pitar ante la indignación del público del Nuevo Mirandilla.

Este miércoles en Mestalla tuvo lugar la última polémica de Alberola Rojas con el Cádiz. El primer gol del Valencia llegó en una jugada en la que Juan Cala pidió falta de Hugo Duro por una carga sin opción de disputar el balón del atacante valencianista. El central lebrijano recriminó la acción al colegiado, que no fue al monitor del VAR a ver la jugada, que como mínimo es muy dudosa.

En la segunda mitad, en un saque de esquina botado por Lucas Pérez, Comert agarró de manera clara la camiseta de Juan Cala, ante la protesta del lebrijano, el colegiado hacía el gesto de que no había pasado absolutamente nada. Sin embargo, tuvo que ser avisado por el árbitro que se encontraba en la sala VOR, y tras ver la acción en el monitor señalaba los once metros. De nuevo, la actuación de Alberola Rojas vuelve a estar en el centro de la polémica en un partido del Cádiz CF.