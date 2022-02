El posible once del Cádiz ante el Celta

El Cádiz tiene una auténtica final por la permanencia ante el RC Celta de Vigo. Los gaditanos se encuentran a cinco puntos de la permanencia, que la marca el RCD Mallorca con 23 puntos, y además los baleares tienen un partido menos. Sergio González recupera para el partido al Choco Lozano y a Carlos Akapo, ambos ausentes en el partido en Palma de Mallorca, en el caso del hondureño por sanción mientras que el guineano seguía con su selección tras la disputa de la Copa África. Fede San Emeterio es la principal duda para el técnico catalán, el centrocampista causó baja en los dos últimos compromisos del Cádiz y el equipo bajó su rendimiento. Baja segura es Fali Giménez, al que aún le restan algunas semanas para recuperarse.

La entrada de Luis Hernández en el centro de la defensa podría ser una de las novedades con respecto al choque en Mallorca. Si no llega Fede San Emeterio, y al igual que ocurriera en Valencia en Copa del Rey, Jens Jonsson podría jugar en el doble pivote en el papel de centrocampistas defensivo. En ataque, con el regreso del Choco, el hondureño podría entrar en lugar de Lucas Pérez y Negredo, la pareja titular en Palma de Mallorca.

Ledesma: Portero indiscutible en liga. Llegaba a Mallorca tras haber mantenido su portería a cero frente al Levante y encajó dos goles en dos polémicos penaltis.

Iza Carcelén: Su posición es otra de las dudas para el once. No ha estado un alto nivel en los últimos partidos. Si no juega el portuense, su lugar lo ocuparía Carlos Akapo.

Luis Hernández: Ha caído de pie en el equipo. Limpio en el corte y buena salida de balón. Destaca en las jugadas de saque de banda.

Víctor Chust: Es el central con mejor salida de balón, cualidad que destaca, y mucho, Sergio González. Además, ha ganado en contundencia.

Espino: El uruguayo no está a su mejor nivel, pero sigue siendo el jugador de LaLiga que más minutos ha jugado en el presente curso.

Fede San Emeterio: Su regreso se antoja vital para que el equipo vuelva a ser sólido y consistente. Aporta garra y lucha.

Rubén Alcaraz: Marcó un auténtico golazo ante el RCD Mallorca con la zurda desde la frontal. Cada día está más integrado y está llamado a ser el pivote creativo titular en la segunda vuelta.

Iván Alejo: Está disfrutando ahora de la continuidad que nunca antes había tenido en el Cádiz. Está en uno de sus mejores momentos de forma desde que firmó por los gaditanos.

Salvi Sánchez: Con Sergio está jugando en la izquierda, aunque en algunos tramos del partido podría hacerlo en la derecha.

Lucas Pérez: Dos goles con el Cádiz y un gol. Además, tuvo una acción muy clara ante el Mallorca. Importante en las jugadas a balón parado.

Álvaro Negredo: Titular en todos los partidos de liga con Sergio González. Ha marcado tres goles en sus últimos tres partidos de liga.

Sergio González: Tiene que lograr que el equipo siga teniendo equilibrio. Su esquema del 4-4-2 parece inamovible.

Carlos Akapo: Puede ser otra de las opciones para reemplazar a Iza Carcelén en el lateral derecho.

Jens Jonsson: Si no llega Fede San Emeterio, es el otro pivote defensivo de la plantilla.

Lozano: A día de hoy es el principal recambio para Negredo y Lucas Pérez.