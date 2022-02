Sergio González: "Somos clavos a los que pegan por todos lados, esperemos ser alguna vez martillo y golpear nosotros"

Hablaba Sergio González en sala de prensa tras el empate del Cádiz ante el Celta de Vigo que deja a los gaditanos en una situación muy delicada, ya que se encuentran a cuatro puntos de la salvación que la marca el Mallorca con 23 puntos, pero los baleares tienen hasta dos partidos menos en estos momentos que el submarino amarillo.

A pesar de lo que representa la tabla clasificatoria, Sergio González afirmaba en sala de prensa que "veo al equipo muy vivo. La posición en la tabla es la que es, la realidad es la que es, pero no nos va a sumar hablar de ello. Vamos a pensar en el próximo partido. Trabajamos en el siguiente partido. Sabemos que tenemos que conseguir las victorias necesarias".

"Sabíamos qué equipo teníamos delante. Fue un partido con pocas ocasiones de gol para ambos equipos. En la segunda parte hemos estado más tiempo en fase defensiva. Tuvimos una opción de gol muy clara que habría sido un punto de inflexión. Teníamos controlado el partido. El penalti llegó, no lo he visto todavía y a partir de ahí ha habido de todo, pero no ha pasado nada más. El equipo ha competido, tiene alma. Quiero dar las gracias a la afición por el recibimiento, ojalá haya más recibimientos así", señalaba el técnico.

Sobre el penalti y la polémica, decía no haber visto la acción y que prefería no verla, y dejaba una frase recurrente al respecto: "Somos clavos a los que pegan por todos lados, esperemos ser alguna vez martillo y golpear nosotros".

Cree que hay cosas por mejorar aún. "Tenemos que sacar rendimiento al balón parado. Tenemos buenos lanzadores y buenos rematadores. Intentaremos mejorarlo porque es un arma que tenemos que utilizar. Las faltas laterales y los saques de esquina deben ser más importantes. Sabemos que debemos sacarle rendimiento y lo trabajaremos".

Fue cuestionado por la actuación de Idrissi, a lo que respondía que "entendemos que Idrissi nos va a dar mucho. Es algo tímido, tiene que abrirse a los vestuarios, entendemos su calidad. Hoy ha alternado acciones buenas con algunas menos buenas".