El posible once del Cádiz ante el Getafe

Jugadores como Fede San Emeterio, Iván Alejo o Lucas Pérez podrían ser titulares

El Cádiz se la juega este sábado. El cuadro de Sergio González se enfrenta al Getafe, un rival directo por la permanencia, en un partido en el que los andaluces buscarán el primer triunfo de la temporada ante su público, ya que son el único equipo de Primera división que aún no ha ganado ante su público. Sergio González tiene a casi todo el plantel a su disposición, aunque con algunas excepciones. La buena noticia es que esta semana se ha visto a Fede San Emeterio y a Fali entrenar junto al resto del grupo, ya la semana pasada afirmaba el técnico catalán que en el caso del centrocampista podría estar disponible para el choque del sábado, mientras que en el caso del central, parece más complicado que pueda llegar. No hay noticias sobre Andone, que se lesionaba en la Copa del Rey ante el Valencia, y el club, como viene siendo habitual, no emite parte médico alguno.

Se esperan algunos cambios en el once con respecto al choque frente al Celta, siendo Fede San Emeterio, Iván Alejo y Lucas Pérez las posibles novedades. En el caso del centrocampista, lo haría en lugar de Tomás Alarcón para formar pareja en el doble pivote junto a Alcaraz, por su parte, el vallisoletano Alejo podría entrar por Idrissi, mientras que Lucas Pérez podría sacar del once a Negredo o el Choco Lozano.

Consulta el posible once del Cádiz ante el Getafe en nuestra galería:

Ledesma: Viene de hacer un gran partido ante el Celta de Vigo, con para incluida en un lanzamiento de penalti a Santi Mina. Ha dejado su portería a cero en dos de los últimos tres partidos.

Carlos Akapo: Reaparecía el pasado fin de semana tras su andadura en la Copa África y estuvo a un gran nivel. Sólido atrás y subiendo en ataque.

Luis Hernández: Está demostrando ser un central muy fiable, con una gran salida de balón, pero además es capaz de crear peligro en las jugadas de saque de banda.

Víctor Chust: El central del Cádiz con mejor salida de balón. La nueva propuesta de Sergio le da ventaja con respecto a los otros defensas.

Espino: No está a su mejor nivel, pero sigue siendo un jugador fiable. Es el jugador de campo de toda LaLiga con más minutos.

Fede San Emeterio: Puede ser una de las novedades en el centro del campo. El equipo ha notado su ausencia en el centro del campo en los dos últimos partidos.

Rubén Alcaraz: Se ha asentado en el once titular y cada día parece más integrado en el equipo. Por delante de otros centrocampistas en estos momentos.

Salvi Sánchez: Importante tanto en ataque como en defensa. Puede jugar en ambas bandas.

Iván Alejo: Sorprendió su suplencia ante el Celta de Vigo. Ha estado a un gran nivel en los últimos partidos.

Lucas Pérez: Podría ser otra de las novedades en el once titular. Peligroso en acciones a balón parado y ya se ha estrenado como goleador esta temporada.

Álvaro Negredo: Es otro tras la llegada de Sergio González al banquillo. Lleva dos goles en liga con el catalán.

Sergio González: Seguirá apostando por el 4-4-2 y podría hacer algunos cambios en el once con respecto al partido contra el Celta.

Lozano: Podría entrar en la delantera para jugar junto a Lucas Pérez o Álvaro Negredo. Es el máximo goleador en liga.

Tomás Alarcón: Si Fede San Emeterio no estuviera disponible, sería él quien acompañara a Alcaraz en el doble pivote.