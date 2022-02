Sergio: "El choque ante el Granada es la final siguiente"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, declaró tras el empate a uno de su equipo contra el Getafe, en el estadio Nuevo Mirandilla, que el partido de la próxima jornada ante el Granada es la "final siguiente".

Afirmaba el entrenador que "empezamos con muchas ganas, el recibimiento ha sido apoteósico y eso hace que el futbolista tenga más responsabilidad. Ha habido un penalti un poco riguroso y a la gente le ha costado. Hemos hecho buenas ocasiones y la lástima es que haya llegado el gol tan tarde. Si llega un poco antes esos diez minutos finales de la primera parte hubiesen sido más infierno. Y en la segunda parte no creo que se nos pueda reprochar nada porque tuvimos ocasiones, tuvimos la pelota, pero no nos queda otra que seguir en esta línea para poder conseguir la victoria. El equipo lo está entregando todo pero no termina de llegar la victoria".

Reconoce que las victorias deben llegar cuanto antes. "Cada partido es una final y nos faltan victorias. El equipo está muy estable y se entrega con y sin balón. En la segunda parte ellos no nos han rematado a puertas y nosotros hemos tenido dos o tres ocasiones. Estamos en el momento en el que nada nos favorece pero tenemos que seguir creyendo", apuntaba, y agregaba que "el tener más acierto en la finalización de las jugadas. Las sensaciones son agridulces porque la gente no se va contenta a casa con el resultado. Vamos subiendo peldaños pero es insuficiente por ahora y no queda otro camino. El equipo tiene situaciones de gol en cada partido para conseguir la victoria. Ojalá tengamos el acierto".

De nuevo, un penalti en contra pitado por Alberola Rojas. "Ha sido una interpretación. Ojalá estuviera yo en el VAR. La sensación es que nos están castigando mucho los penaltis y a pesar de las funciones de los árbitros debemos hacer autocrítica porque algo estamos haciendo mal para que nos piten tantos penaltis, más allá de los desaciertos en las decisiones".

Hubo cambio de dibujo y el equipo gaditano jugó con tres centrales. "Entendíamos que este sistema nos daba más equilibrio contra el Getafe y que era lo que necesitábamos. Ese penalti nos ha quitado 30 minutos de partido", destacaba, y sobre la afición decía que "la gente está volcada con su equipo. Llevo poco tiempo aquí y lo noto en la calle y en el campo y eso lo notan los jugadores. Sin la afición nos hubiera costado más levantarnos en la primera parte porque la gente nos ha enchufado".