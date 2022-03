Luis Alberto flirtea con el Cádiz y canta el "Me han dicho que el amarillo..."

El jugador gaditano ha reiterado en varias ocasiones su deseo de jugar en el submarino amarillo

Luis Alberto es uno de los grandes jugadores de la provincia de Cádiz que nunca han llegado a vestir la elástica del Cádiz Club de Fútbol. Nacido en San José del Valle en 1992, el mediapunta se formó en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club y en el año 2012 se marchó cedido al filial del Fútbol Club Barcelona. Su gran año en la Ciudad Condal llevó al Liverpool a desembolsar 8 millones de euros por la perla gaditana y llegó a jugar nueve partidos en Premier League con el cuadro Red.

Sin embargo, no terminó de tener continuidad en la ciudad de The Beatles y alternó cesiones en el Málaga CF y el Deportivo de la Coruña, para ser traspasado en agosto del año 2016 a la Lazio, conjunto en el que se ha asentado y se ha convertido en un futbolista muy importante.

En alguna ocasión el futbolista se ha dejado querer por el submarino amarillo y en 2021 afirmaba que "¿Dónde me gustaría terminar mi carrera? No sé dónde me gustaría terminar, lo que tengo claro es que mi sueño es jugar en el Cádiz. La cosa más clara que tengo y espero que se dé. Es uno de mis sueños. Me encanta Cádiz, el equipo, el estadio. Ojalá se pueda dar".

Ahora, el jugador ha lanzado un nuevo guiño al equipo presidido por Manuel Vizcaíno. Sin ir más lejos, el gaditano ha interpretado el himno oficioso del club del 'Me han dicho que el amarillo' con el comparsista Rafael Aranda, conocido en el mundo del Carnaval como el 'Taleguilla' y con el humorista malagueño Tomás García.

El propio Luis Alberto reconocía "qué ratito más bueno" en la publicación en Instagram de el 'Talaguilla' que lleva miles de visualizaciones en redes sociales y cuyo título escrito por el comparsista era "El mejor fin de fiesta con el himno del Cádiz con el enorme Luis Alberto, judagor de la Lazio, en compañía del genio Tomás García".

Esta campaña, Luis Alberto ha jugado un total de 25 partidos en Serie A, ocho en Europa League y dos en Coppa Italia y ha marcado cuatro goles y ha repartido ocho asistencias en 2.354 minutos en todas las competiciones.

A sus 29 años, el gaditano termina contrato con el conjunto italiano en 2025, cuando tendrá 32 años, y quizás esa sea su última oportunidad de cumplir su sueño y jugar en el Cádiz Club de Fútbol.