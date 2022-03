Isaac Fouto habla de un mal uso del VAR en la acción entre Reinildo y Rubén Alcaraz: "No es una jugada de VAR"

El periodista reconoce que el Cádiz se vio perjudicado el pasado viernes en el Wanda Metropolitano

El Cádiz Club de Fútbol perdió el pasado viernes ante el Atlético de Madrid, un partido que será recordado por el cambio de decisión de González Fuertes y la no expulsión a Reinildo. Al filo del descanso, el jugador colchonero hacía una entrada durísima con los dos pies por delante a Rubén Alcaraz y el colegiado le mostraba la cartulina roja debido a la dureza y agresividad de la acción, pero tras revisar la jugada en el monitor del VAR, finalmente el zaguero local solo veía la cartulina amarilla. En la segunda parte, Serrano hacía una entrada exactamente igual sobre Álex Fernández, y en esta ocasión si mantuvo la tarjeta roja.

La actuación de González Fuertes ha causado mucho malestar en el Cádiz, ya que no es la primera vez que esta temporada el VAR ha entrado sin motivo aparente para perjudicarle. Sin ir más lejos, en el encuentro ante el RCD Mallorca en tierras baleares, Carlos Del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández pitaron penalti de Conan sobre Ángel en un despeje. En aquella ocasión, el mundo del arbitraje le dio la razón al conjunto gaditano, y ahora, tras lo acontecido en el Metropolitano, al club le siguen dando la razón.

Isaac Fouto, periodista de Tiempo de Juego y experto arbitral ha comentado la acción en Deportes COPE Cádiz. Señala que "hay jugadas difíciles de analizar y que no tienen mucha explicación. Seguramente muchos vean que es roja por una entrada dura y otros creeran que con la amarilla es suficiente. Lo que está claro es que el árbitro la ha juzgado y ahí tenía que haberse acabado la jugada".

Ha generado mucha controversia si el colegiado tuvo que ser llamado o no por el VAR, ya que se trata de una jugada de interpretación y no es un error claro y manifiesto. El extremeño apunta a que "Una cosa es entrar la intensidad del contacto, que eso el VAR nunca lo debe hacer, y otra es que el VAR entre por una acción o un contacto que existe. En este caso la rectificación es porque desde el VAR consideran que la roja es exagerada. Es una jugada en el límite de la intervención y todo apunta que se va a analizar el viernes en el Comité de Árbitros. Es una jugada complicada y difícil pero con el protocolo del VAR en la mano lo más sensato debería haber sido respetar la decisión de González Fuertes. No es una jugada de VAR".

Analiza así la acción entre Reinildo y Rubén Alcaraz: "Si a pesar de la llamada del VAR el árbitro mantiene la roja no hubiera pasado nada, de hecho las directrices es que en esas jugadas se mantengan las rojas para proteger a los jugadores. Insisto, puede ser que para algunos parezca amarilla o roja, pero ante la duda y según lo que dice el Comité Técnico de Árbitros se debió mantener la roja", apunta y agrega que "igual que en la segunda expulsión no intervino el VAR, en la primera tampoco lo debió hacer".