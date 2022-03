Cuatro bajas en el Cádiz para recibir al Villarreal

Los gaditanos buscarán su segundo triunfo consecutivo en casa

El Cádiz Club de Fútbol ha dado a conocer la lista de convocados para el partido de este domingo ante el Villarreal en el Nuevo Mirandilla, un partido en el que los gaditanos buscarán su segunda victoria consecutiva en casa tras haberse impuesto al Rayo Vallecano en su último compromiso disputado en tierras gaditanas. Sergio González recupera a Iván Alejo, quien no pudo estar en el Wanda Metropolitano en la última jornada por acumulación de cartulinas amarillas. El vallisoletano podría entrar en la banda derecha en lugar de Rubén Sobrino, futbolista que ocupó la demarcación de extremo derecho en la capital de España.

No tendrá Iván Alejo la competencia de Salvi Sánchez, ya que el sanluqueño es una de las cuatro bajas que tiene Sergio González para recibir al Villarreal. El choque ante el equipo de Castellón será el tercero que se pierda de manera consecutiva el Atalanta. Tampoco estarán Tomás Alarcón y Florin Andone, que se han perdido los últimos compromisos. El caso del rumano es más alarmante porque lleva desaparecido todo el curso. Estuvo cerca de salir en invierno, finalmente Sergio se quedó con él, tuvo buenos minutos en Copa del Rey ante el Valencia, pero desde entonces ha estado en el dique seco y no termina de entrar en la dinámica del equipo. La cuarta ausencia es la de Juan Cala, no está siendo una temporada sencilla para el lebrijano, que viene arrastrando problemas en su rodilla desde el pasado curso y en estos momentos ha sido relegado a la posición de cuarto central.

La lista de convocados de Sergio González es la siguiente: Ledesma, Jonsson, Fali, Rubén Alcaraz, Haroyan, José Mari, Álex Fernández, Lozano, Perea, Idrissi, David Gil, Iván Alejo, Akapo, Andone, Álvaro Negredo, Arzamendia, Iza, Rubén Sobrino, Espino, Luis Hernández, Fede San Emeterio, Lucas Pérez y Víctor Chust.

En relación al once, se espera una alineación muy similar a la usada frente al Atlético de Madrid. Hay jugadores que en estos momentos son insustituibles, caso por ejemplo del doble pivote conformado por Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz, al igual que la pareja de centrales que forman Víctor Chust y Luis Hernández. Futbolistas como Álex Fernández, Alberto Perea e incluso Fali, muy importantes en las últimas campañas, han sido relegados a un segundo lugar.

Con respecto a la delantera, todo hace indicar qué Álvaro Negredo seguirá siendo la referencia ofensiva, pero hay dudas sobre quién será su acompañante. El Choco Lozano ha sido el titular en los últimos compromisos, pero su lugar lo podría ocupar Lucas Pérez, un jugador del que se espera mucho en la recta final del campeonato.