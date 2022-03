La afición del Cádiz se rinde a Sergio González: "Está haciendo un trabajazo y los jugadores creen en él"

Desde su llegada al banquillo cadista, el equipo ha sacado 13 puntos y se encuentra fuera del descenso

Sergio González le ha cambiado la cara al Cádiz Club de Fútbol. El técnico cadista en pocos meses ha logrado modificar la dinámica que vivía el submarino amarillo en los primeros días del año 2021, cuando se encontraba en puestos de descenso con unas sensaciones muy malas y viendo la salvación casi como una utopía. El catalán ha cambiado la manera de jugar del conjunto gaditano, que ahora busca proponer desde atrás, presionar arriba y tener más dominio del balón. La victoria ante el Villarreal ha sacado a los andaluces del descenso, y ya tienen 27 puntos, uno más que el Mallorca que ha perdido sus últimos cinco compromisos ligueros.

En las nueve jornadas en las que ha dirigido al Cádiz, Sergio González ha logrado sacar trece puntos con un balance de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, ha marcado diez goles y ha encajado siete. La puntuación del cuadro cadista en estas nueve jornadas es la misma que la del Sevilla FC de Julen Lopetegui y tan solo dos puntos menos que el Real Betis de Pellegrini.

En estas nueve jornadas a cargo de la entidad andaluza, el Cádiz ha sacado doce puntos más que el Rayo Vallecano, nueve puntos más que el Granada, ocho más que el Alavés, siete más que el RCD Mallorca y cinco más que el Levante UD.

La afición cadista reconoce el mérito de su entrenador y se desprende en elogios hacia el catalán. "Muy buen trabajo de Sergio, cada vez veo al equipo con las ideas más claras y trabajando en bloque. Me gusta la línea de presión, muy bien ejecutada, me gusta lo que aportan Idrissi y Alejo en banda, incluso parece haber cambiado a Sobrino que es otro€" comenta una aficionada en redes sociales, "Sergio está haciendo un trabajazo y los jugadores creen en él. La sombra de Cervera es alargada pero no la huye, la suplementa a lo que el traía", destaca otro seguidor del submarino amarillo en redes sociales.

A la conclusión del partido frente al Villarreal, y consciente de la importancia del triunfo, destacaba el entrenador del Cádiz que "los jugadores se merecían este premio porque el resultado no estaba premiando el gran juego y trabajo que estaban haciendo. Tiene que servir esto para que se lo crean. Esto también es para la afición que nos está ayudando mucho, es una victoria para todos y para estabilizarnos. Es una victoria de prestigio que nos sitúa pero aún no hemos hecho nada. Es una alegría inmensa".

