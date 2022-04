Mágico González explica su golazo ante el Barcelona: "Se lo achaco a ello"

El hondureño marcó un golazo con el Cádiz sorteando a varios defensores del Barcça

El 26 de noviembre de 1983 el Cádiz Club de Fútbol recibía al FC Barcelona en el antiguo Ramón de Carranza. Los gaditanos estaban disputando su tercera temporada en Primera división y por primera vez buscaban la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El encuentro llegaba en la decimotercera jornada del campeonato doméstico, y el partido, no defraudó.

A pesar de constar en sus filas con jugadores como Migueli, Quini, Víctor Muñoz o el Lobo Carrasco, y ser entrenador por César Luis Menotti, el Cádiz, con un gran planteamiento y un buen partido, fue capaz de sumar un punto ante el conjunto barcelonés.

Aquel día, Mágico González firmo uno de sus mejores goles con la elástica amarilla. Un tanto en el que el astro de El Salvador regateaba a varios defensores del Barça y tras ingresar dentro del área, el mediapunta batía a Urruti para adelantar al conjunto local en el minuto 22 de partido. Sin embargo, el Cádiz sería incapaz de llevarse los tres puntos porque Alexanco igualaba la contienda en el minuto 40 de partido.

Se ha hablado mucho sobre ese gol de Mágico y su capacidad para sortear rivales blaugranas. El jugador ha explicado su gol, encontrando un elemento motivador de cara a dicho compromiso. En una entrevista televisiva, el ex futbolista destaca que "me recuerda de algo bien importante y que lo tenemos todo el mundo y es la familia. En esa ocasión tenía a mis padres veinte días en Cádiz, y yo se lo achaco a ello, yo ese partido se lo achaco a que me sentía más completo. Ese gol me recuerda a mis padres".

La familia, un elemento motivacional de cara a un partido en el que Mágico González fue decisivo para que el Cádiz fuera capaz de sumar un punto ante el FC Barcelona en el antiguo Carranza. Sin embargo, la temporada no tendría el final esperado para el submarino amarillo y no lograría la permanencia en Primera división y descendería a la categoría de plata del fútbol español.

Tres técnicos tuvo el Cádiz Club de Fútbol esa temporada: Milosevic, Luis Escarti y Benito Joanet, y aún así, el equipo no fue capa de lograr la salvación. En dicha temporada, el conjunto gaditano sería capaz de vencer al Atlético de Madrid (3-1), empatar en Mestalla ante el Valencia (1-1), plantarle cara al Madrid en casa (2-3), pero bajaría a Segunda división.S