La convocatoria del Cádiz CF para el partido contra el Athletic Club

Sergio González, entrenador cadista, ha proporcionado una lista de 24 jugadores en la que vuelve a destacar la presencia de Raúl Parra, que vuelve a ser premiado

El Cádiz Club de Fútbol ha dado a conocer la convocatoria para el partido que le enfrenta mañana en el estadio Nuevo Mirandilla, a partir de las 20:00 horas, contra el Athletic Club en el que intentará ratificar las buenas sensaciones que está dando desde que llegó Sergio González al banquillo amarillo y seguir encarrilando su permanencia en LaLiga por una temporada más.

Henchidos de confianza, más después del gran triunfo obtenido hace dos días contra el FC Barcelona en el estadio Camp Nou por 0-1 en el que Sergio González, técnico del Cádiz CF, alineó un once inicial en el que habían bastante novedades con respecto a los presentados en encuentros ligueros anteriores, los jugadores del Cádiz CF intentarán dar su mejor nivel para seguir fuera de los puestos de descenso a Segunda división, lo cual es el principal y único objetivo en esta recta final de campaña futbolística.

Sergio González ha facilitado una lista que está compuesta por los siguientes integrantes: Ledesma, Jonsson, Fali, Alcaraz, José Mari, Salvi, Álex Fernández, Lozano, Perea, Idrissi, Alarcón, David Gil, Iván Alejo, Akapo, Juan Cala, Negredo, Arzamendia, Rubén Sobrino, Espino, Luis Hernández, San Emeterio, Lucas Pérez, Chust y Raúl Parra, el joven que rindió y brilló siendo titular contra el FC Barcelona.

Se espera que el once tenga bastantes novedades con respecto al que ganó en el Camp Nou al FC Barcelona, puesto que Sergio González tenía previsto dosificar a sus futbolistas para estos dos encuentros tan consecutivos, aunque tras el buen rendimiento de los que participaron el lunes, habrá que estar atentos a si hay más o menos sorpresas en la alineación inicial el Cádiz CF.

Frente al cuadro andaluz estará un Athletic Club que no se juega prácticamente nada, excepto la séptima plaza, que podría dar acceso a la UEFA Conference League, siempre y cuando el Real Betis Balompié gane la Copa del Rey al Valencia CF este sábado en la final que se disputará en el Estadio de La Cartuja. Aun así, lo tiene difícil el equipo que dirige Marcelino García Toral, puesto que para alcanzar esa posición premiada debe no fallar más en los seis partidos que restan para acabar el campeonato nacional de liga y de que lo haga un Villarreal CF dirigido por Unai Emery que está en uno de los mejores momentos de su temporada, ya que está recortándole puntos a Betis y Real Sociedad para ser quinto o sexto.