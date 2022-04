Rompió con el Betis, fracasó en la Premier y ahora Sergio lo ha recuperado para la élite en el Cádiz

El central estuvo a punto de firmar por el equipo verdiblanco en 2016, pero al final no se pudo dar por unas complicaciones en la negociación

Los caminos en el fútbol nunca saben por dónde van a transcurrir, siendo los futbolistas los primeros que son conscientes de que una decisión, sea acertada o errónea, eso lo dictamina el futuro, puede marcar su carrera deportiva. Los trenes pasan por delante en la vida y muchas veces hay que subirse de forma rápida, aunque para ello tengas que renunciar a algo que querías. Ese es el caso de Luis Hernández, actual jugador del Cádiz CF, que tiene una historia curiosa con el Real Betis Balompié, por el cual pudo fichar hace ahora varias temporadas.

Corría 2016 cuando Luis Hernández era uno de los jugadores más destacados en el Real Sporting Club de Gijón. Su buen desempeño y rendimiento con el conjunto asturiano hizo que el Real Betis se fijara en él. Era una oportunidad de mercado, puesto que acababa contrato. Por ello, Eduardo Maciá, en aquel entonces director deportivo verdiblanco, aceleró las gestiones para hacerse con los servicios futbolísticos de un zaguero que estaba cotizado y que comenzaba a entrar en sus años de plenitud deportiva, cumplía 26.

Con todo más que atado, la marcha de Maciá del Betis propició que en la entidad bética aparecieran dudas, puesto que los emolumentos que iba a percibir Luis Hernández, 3,5 millones de euros brutos por 4 temporadas, no convencían y quisieron renovar a la baja. No aceptando las nuevas condiciones ni el jugador ni los agentes del futbolista.

Ahí a Luis Hernández se le apareció la oferta del Leicester City, el equipo de moda de la Premier League por entonces, que le hizo una propuesta muy jugosa que no pudo rechazar. En la competición inglesa no le fue bien, apenas jugó y eso le supuso tener que salir, regresando a la liga española donde en el Málaga CF intentó hacerlo de la mejor manera posible. No le valió para mucho y pasados los 30 años, las oportunidades se agotaban y se marchó a Israel, para defender la camiseta del Maccabi de Tel Aviv. Allí estuvo temporada y media hasta que el Cádiz CF le ha devuelto a la élite.

Luis Hernández, un fijo en el Cádiz CF de Sergio González

Luis Hernández dejó Israel y ha regresado en este mercado de fichajes de invierno al Cádiz CF, a LaLiga, al máximo nivel. Desde que aterrizó tiene la total confianza de Sergio González, el entrenador del Cádiz CF, con el que es fijo en el once inicial. Siendo titular en 10 de 11 partidos en LaLiga, a excepción del primero, en el cual estaba recién llegado, y en el de Copa del Rey que pudo disputar.

A sus 33 años, Luis Hernández está en la élite de nuevo y tiene contrato con el Cádiz CF hasta junio de 2023.