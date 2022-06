El Cádiz pide 400.000 dólares por Arzamendia

El jugador no ha tenido muchos minutos en su primera temporada en España

Santiago Arzamendia no ha disfrutado de todos los minutos que deseaba en su primera temporada en el Cádiz Club de Fútbol. El jugador, internacional con la selección absoluta de Paraguay, ha tenido la dura competencia del Pacha Espino en el lateral izquierdo. No ha podido tener la continuidad que le habría gustado, y debido al altísimo rendimiento del uruguayo en el lateral izquierdo, en multitud de ocasiones tuvo que jugar como extremo, una posición que no es la suya, ya que realmente el sudamericano donde mejor rinde es jugando como carrilero en la izquierda, una demarcación que no existe en el submarino amarillo, que juega habitualmente con un 4-4-2 o 4-3-3.

Los pocos minutos, y con el temor a vivir una segunda campaña prácticamente en blanco, el paraguayo está cedido a volver al fútbol sudamericano para estar una campaña como cedido. En la Tacita de plata no ven con malos ojos esa opción, aunque preferirían que Arzamendia se quedara en Europa, preferiblemente en el fútbol español para que poco a poco se vaya adaptando.

Días atrás, Jorge Monges, su representante, aseguraba que "Santi no tuvo mucha continuidad realmente, jugó 14 partidos, pero creo que es parte del proceso. Independiente de Avellaneda me llamó y hay una intención firme de ellos de contar con Santi. Solamente que hay que hacerlo rápido, porque ya empieza el torneo".

Desde Argentina aseguran que Independiente de Avellaneda, club que más interés ha puesto en hacerse con los servicios del futbolista del Cádiz, ofertó 250.000 dólares para lograr la cesión del jugador e incluso estarían dispuesto a desembolsar 300.000 dólares, aunque Manuel Vizcaíno estaría dispuesto al préstamo de Arzamendia por 400.000 dólares.

En el país sudamericano se da casi por hecho que Arzamendia vaya a jugar la próxima campaña en Argentina y destacan la predisposición del jugador para salir cedido con rumbo a Independiente de Avellaneda.

Podría ser incluso a principios de esta semana, lunes o martes, cuando la negociación llegue a buen puerto. Sin embargo, Independiente no sería el único conjunto que estaría dispuesto a hacerse con los servicios del jugador ya que Cruz Azul de México también querría a Arzamendia.

Todo hace indicar que el paraguayo saldrá del Cádiz y que lo hará pronto. Con el Pacha, cuya continuidad no está asegurada, tendría difícil hacerse con un hueco en el once inicial. La idea del jugador es volver a Sudamérica para seguir fogueándose.