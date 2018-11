Mouriño: "Mohamed tiene que amoldarse a un nuevo país"

Vigo, 6 nov (EFE).- Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, respaldó este martes al técnico argentino Antonio Mohamed, cuestionado por un amplio sector del celtismo por la dinámica del equipo en LaLiga.

"Dentro de su aprendizaje, él tiene que amoldarse a un país distinto, a unas situaciones distintas y a un tipo de prensa diferente a la del país de donde viene. Y eso lo está haciendo poco a poco, igual que con el equipo", señaló el máximo accionista del club a los periodistas tras la junta de accionistas.

Preguntado por cómo está viendo al equipo, Mouriño señaló que el Celta está "en una recuperación muy grande" del estilo de juego que lo caracterizó en las últimas temporadas.

"El equipo necesita un tiempo, un poso, y creo que lo está adquiriendo. Así como antes ganaba y no transmitía buenas sensaciones, en estos dos últimos partidos las sensaciones fueron buenas a pesar de no ganar", indicó Mouriño, quien dijo tener "mucha confianza" en el preparador.

"Estamos satisfechos con lo que estamos viendo. Todo requiere de un tiempo, y creemos que estamos viendo una evolución", insistió el presidente, que defendió la decisión de no alinear al mediocentro serbio Nemanja Radoja por su negativa a renovar con el club: "Hay tres jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien y él no quiere renovar, es lógico que no juegue".