Escribá: "La lesión de Francis nos perjudicó; Tello nos hizo mucho daño"

Fran Escribá, entrenador del Celta de Vigo, consideró justa la victoria del Betis en su estreno en el banquillo de Balaídos, en un partido en el que, a su juicio, la entrada de Cristian Tello por el lesionado Francis resultó decisiva.

"Nos perjudicó la lesión de Francis porque no nos estaban creando peligro por allí y con la entrada de Tello sí nos crearon mucho daño. No estoy contento, pero no sólo por el resultado, que fue malo, sino también por las sensaciones porque no fueron las que queríamos", comentó el técnico celeste en rueda de prensa.

Escribá rescató el "esfuerzo" de sus jugadores y el "orden" que mostró su equipo durante muchas fases del choque, aunque no escondió que tienen "mucho trabajo" por delante si quieren evitar el descenso de categoría.

"No quiero poner excusas. A nivel de esfuerzo, el equipo estuvo bien. El esfuerzo y el orden es lo único que podemos destacar. La idea era abrir mucho el campo, jugar por fuera para obligar a sus centrales a caer a la banda, y no recuerdo una jugada así", indicó.

El Celta acabará la jornada en descenso si el Villarreal gana esta tarde al Levante en el Ciutat de Valencia, algo que a Escribá no le preocupa demasiado.

"El equipo ya estuvo en descenso y salió de ahí. Lo importante es no estarlo al final de temporada. Me gustaría que los resultados de nuestros rivales que aún tienen que jugar fueran favorables, pero es algo que no podemos controlar. Tenemos poco tiempo pero suficiente para revertir esta situación", concluyó.