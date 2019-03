Mathias Jensen define como "caótica" la situación del Celta de Vigo

Copenhague, 20 mar (EFE).- El centrocampista danés del Celta de Vigo Mathias Jensen calificó hoy de "caótica" la situación del club, situado en puestos de descenso a Segunda División a falta de diez jornadas para el final de la liga.

"Es una situación difícil, he tenido tres entrenadores desde que llegué en agosto. Es un caos, pero veremos si podemos salvarnos", dijo en declaraciones a la edición digital del diario "BT".

El capitán de la selección sub 21 danesa, que hoy juega un amistoso contra Bélgica en su país, admitió que cuando fichó por el Celta el verano pasado esperaba encontrarse en una situación muy distinta.

"Esto no era con lo que yo contaba cuando me marché. Creía que era un club estable, que jugaba bien al fútbol y en el que todo estaba controlado. Pero no me parece que haya sido el caso desde que he llegado. Así ocurre a veces, tus expectativas son mayores que la realidad", lamentó el centrocampista danés.

Jensen calificó también de "difícil" el inicio en el Celta por sus problemas físicos, ya que llegó al equipo lesionado y no pudo estrenarse hasta pasadas varias jornadas, un debut que se retrasó más de lo que esperaba porque los servicios médicos del club fueron "más prudentes" que lo que él estaba acostumbrado en Dinamarca.

"Pude estar con el equipo dos semanas antes de lesionarme otra vez y quedarme fuera el resto del año. Fue un comienzo complicado, también porque el centro del campo es donde más jugadores hay, así que me adelantaron muchos", confesó el jugador, que admitió sentirse "frustrado".

Mathias Jensen no quiso especular con su futuro en el Celta, con el que tiene aún varios años de contrato, tampoco si el equipo acaba descendiendo a Segunda.

"No sé qué pasará si bajamos. Si todos de repente se querrán ir o si dejarán marchar a la gente. No lo sé aún", declaró.