El Celta traspasa al central argentino Roncaglia al Osasuna

Celta de Vigo y CA Osasuna cerraron este jueves un acuerdo para el traspaso al club navarro del defensa argentino Facundo Roncaglia, informó la entidad celeste a través de un comunicado de prensa.



Roncaglia regresó este verano al Celta tras jugar la segunda vuelta del pasado campeonato en el Valencia, con el que ganó la Copa del Rey. No obstante, la llegada del ghanés Joseph Aidoo y del internacional sub 21 Jorge Sáenz le cerró las puertas del equipo, ya que no contaba para el técnico Fran Escribá.



En su comunicado de prensa, el Celta agradece a Roncaglia su "dedicación" y "entrega" durante su estancia en Vigo, y le desear "un gran éxito" en su nueva etapa deportiva en el Osasuna.