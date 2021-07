Toro Fernández jugará cedido en el Juárez mexicano

Vigo, 19 Jul (EFE).- El Celta de Vigo oficializó este lunes la cesión hasta el final de la temporada 2021-22 del delantero uruguayo Gabriel ?Toro? Fernández al Bravos de Juárez, equipo que milita en la Primera División de México.



El atacante charrúa, con contrato con la entidad gallega hasta el 2023, vivirá su segunda cesión consecutiva tras jugar el curso pasado en el Zaragoza, con el que disputó 30 partidos en la LaLiga SmartBank.



Con la salida del Toro Fernández, el Celta sigue aligerando su plantilla para el curso liguero que arrancará a mediados de agosto.



La dirección deportiva que lidera Felipe Miñambres busca ahora cerrar el traspaso del internacional turco Okay Yokuslu, quien se incorporó hoy a los entrenamientos tras jugar la Eurocopa, y encontrar una solución al futuro de Emre Mor, que no cuenta para Coudet y no tiene ofertas.