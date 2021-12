Fontán: ?Ante el Ebro sabíamos que no nos podíamos relajar?

Vigo, 1 dic (EFE).- El internacional sub21 José Fontán, autor del quinto gol con el que el Celta de Vigo cerró su goleada al CD Ebro en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, destacó la ?seriedad? con la que su equipo afrontó el choque ante un rival de la Segunda RFEF.



?Le dimos la importancia que tenía, ellos son un buen equipo y sabíamos que no nos podíamos relajar. Salimos muy enchufados, muy concentrados, y salió todo bien?, apuntó el defensa gallego, quien recordó que en el fútbol actual ?si juegas relajado cualquier equipo te puede hacer daño?.



El técnico Eduardo ?Chacho? Coudet alineó al canterano en el puesto de lateral izquierdo para darle descanso a Javi Galán, indiscutible en esa posición desde que empezó LaLiga Santander.



?Me he visto bien, no es una posición desconocida para mí porque ya tengo jugado más veces ahí?, recordó Fontán, que no escondió su satisfacción por haber marcado su primer gol con el primer equipo: ?Esperemos que sea el primero de muchos más?.