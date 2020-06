El Espanyol visitará al Betis con cinco motivos para preocuparse

El Betis encara su próximo encuentro con el tenso clima que deja su pobre regreso a la competición, con sólo un punto de nueve posible y con la polvareda levantada por el despido de Rubi a altas horas de la madrugada, después de caer en Bilbao ante el Athletic (1-0) con un gol de Iñigo Martínez y tras un penalti fallado por Sergio Canales. Ya con Alexis Trujillo como entrenador interino, los verdiblancos cerrarán en casa la jornada 31 este jueves (22:00 horas) ante el Espanyol, un equipo que también llegará en crisis a la cita en el Benito Villamarín.

Rubi no llegará a enfrentarse a su exequipo, que perdió el pasado sábado contra el Levante en el RCDE Stadium (1-3) y volvió a situarse como colista de Primera división a falta de sólo ocho jornadas para cerrar la competición liguera, un escenario complejo para lograr la permanencia, la gran aspiración del club blanquiazul y motivo por el que ha cambiado hasta tres veces de entrenador en lo que va de temporada. Estos son los cinco motivos que explican que los pericos vayan a desplazarse a Heliópolis en pleno 'estado de alarma'.

1. Vuelta al punto de partida

Antes de retomar la competición tras el parón liguero por el coronavirus, el Espanyol era colista a seis puntos de la permanencia. Los catalanes sumaron cuatro puntos en las dos primeras jornadas, pero la derrota de ayer devuelve al equipo al pozo, pendiente de los resultados de los rivales.

2. Rotos en defensa

El central colombiano Bernardo Espinosa fue sancionado con dos partidos y su compañero en la posición, el uruguayo Leandro Cabrera, vio ante el Levante la quinta tarjeta amarilla. Ninguno de ellos podrá estar en el once inicial contra el Betis. Abelardo tiene recursos para recomponer la zaga, pero se queda sin sus dos titulares.

3. Semana complicada

La próxima semana, el Espanyol afronta dos encuentros, sobre el papel, difíciles. El jueves, los blanquiazules visitan al Betis en el Benito Villamarín y el domingo, reciben al Real Madrid. Los andaluces llegan picados tras la destitución de Rubi y los blancos van a por LaLiga.

4. Primera derrota de Abelardo en casa

El partido contra el Levante fue el primer encuentro que el entrenador asturiano perdió en el RCDE Stadium. Sin público, y con un día menos de descanso, el escenario no era el mejor para mantener la dinámica como anfitrión. En cualquier caso, ser fuerte en casa es clave para lograr la permanencia.

5. Reproches al equipo

Abelardo criticó la actitud de algunos de los futbolistas que salieron desde el banquillo contra el Levante. Según el técnico, algunos jugadores no le habían transmitido lo que él esperaba. "Los cambios no han aportado. Debemos dejarnos la piel y algunos no me lo han transmitido", aseveró.