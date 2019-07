Sabrina Flores, nuevo fichaje del Sevilla FC Femenino

El Sevilla Femenino ha cerrado su sexto fichaje con Sabrina Flores (31/01/96), procedente del Sky Blue FC de la NWSL. Esta incorporación aportará un soplo de aire fresco para el club de Nervión, que ya se encuentra encarrilando la pretemporada tras pasar los reconocimientos médicos y realizar los primeros entrenamientos bajo la supervisión de Monchi.

La estadounidense ha crecido en el campo con el Notre Dame y el L. A. Galaxy, para luego sumarse a las filas del Sky Blue, contando también con varias selecciones nacionales. Además, participó en el Mundial sub20 de 2016 con EE.UU y México, debido a su doble nacionalidad. Es una jugadora polivalente, capaz de adaptarse a varias posiciones durante la competición.

"Estoy muy emocionada por estar aquí y unirme a este club. Estoy un poco nerviosa porque me voy de casa y llego a un nuevo lugar, pero emocionada por crecer como jugadora y persona. Creo que el Sevilla FC es un gran club con grandes jugadoras y técnicos, también he escuchado muchas cosas buenas sobre la ciudad. Estoy muy emocionada", comentó a los medios en sus primeras declaraciones como sevillista.

A modo de carta de presentación, Sabrina ha querido describirse en el terreno profesional: "Soy una jugadora a la que le encanta el fútbol, trabajar duro y exigirme. Me encanta aceptar desafíos y entrenar. Voy a hacer todo lo posible para ayudar al equipo y a mis compañeras para llegar a un mismo estándar. Creo que parte del por qué estoy aquí es exigirme en un nuevo ambiente y desafío, porque este es el ambiente que, exactamente, es bueno para mí, ya que voy a tener momentos para salir de mi zona de confort. Creo que soy una jugadora muy técnica me encanta el balón, diría que mi fuerte es mi habilidad técnica, la cual estoy deseando compartir en el campo".

Además, ha expresado los motivos por los que decidió finalmente recalar en el Sevilla; vino a este club porque piensa que es lo mejor para su "desarrollo como jugadora". También ha confesado que sólo escuchaba "cosas buenas sobre las jugadoras, el cuerpo técnico y las instalaciones".

Flores se plantea esta etapa como un "desafío", con el hándicap de "venir a un país extranjero y jugar en un nuevo ambiente".

Lo que le gustaría a la norteamericana es "un largo camino con grandes victorias en el campeonato" y "conseguir ser un mejor club".

Al nuevo fichaje de Cristian Toro le sobran apoyos en España, ya que cuenta con su hermana Mónica Flores, jugadora del Valencia Féminas CF: "Mónica es mi mejor amiga, un modelo a seguir y una increíble inspiración para mí. Lo hago todo teniéndola en cuenta, trabajamos duro cada día y jugamos por la misma pasión. Crecimos jugando juntas y ella lleva jugando en el Valencia un año, me animó a venir porque me dijo que Sevilla es una gran ciudad y un buen desafío. Mi hermana es una gran razón por la que estoy aquí, porque vi cómo ella creció y escuché todas las cosas buenas que me ha compartido del club y del ambiente y quiero estar en eso".