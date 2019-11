Canales, Carla Bautista y la nutrición

Los coches sin gasolina no funcionan. Así ocurre también con los deportistas. Para alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en el deporte de alta competición, el cuidado de la alimentación y los descansos son fundamentales para marcar las diferencias en un calendario cada vez más exigente. Por ello, muchos son los profesionales que acuden a expertos en nutrición para mejorar sus hábitos en la mesa.

El jugador del Real Betis, Sergio Canales y la futbolista de la Real Sociedad, Carla Bautista comparten nutricionista, se trata de Itziar González. El bético expresó que desde que se puso en contacto con ella, su rendimiento ha mejorado exponencialmente y ha evitado lesiones de antaño llevando a cabo una dieta macrobiótica. Esta consiste en eliminar la proteína animal y los lácteos sustituyéndolos por cereales integrales, verduras, legumbres, semillas y frutos secos. Una dieta muy parecida a la de Carla Bautista, con la que se puso en contacto ESTADIO Deportivo. Los lácteos y el pan, no entran en el menú de la realista.

A través de su canal de Youtube (Carla Bautista) explica su día a día en la mesa y revela los productos que adquiere una futbolista de élite cuando va a la compra. "Cuidar lo que se come tiene más importancia de la que le damos en un principio. Desde que comencé a adquirir nuevos hábitos en la mesa, me siento mucho mejor y lo noto también en el rendimiento. He estado en equipos donde había compañeras que decía... ¿De verdad sois deportistas?, por su mal comer". Añade que las jugadoras del Atlético de Madrid, Amanda Sampedro y Silvia Meseguer, son las personas "más estrictas con la alimentación" con las que ha compartido vestuario.

Bautista asegura que para ella, no fue complicado cambiar sus hábitos alimenticios, ya que, en 'su casa' siempre se ha comido bien. No obstante, advierte a aquellas personas que quieran cambiar radicalmente su alimentación. Todo lleva una adaptación, así lo explica: "Esto es un proceso. Una persona que no se ha cuidado la dieta, no puede pasar a comer ahora muy saludable. Tiene que ir poco a poco porque sino lo va a terminar dejando", subraya. La albaceteña, manifiesta que el permitirse "caprichos" es bueno. "Un día a la semana es bueno romper con la dieta. No como comida basura, pero sí me permito algún capricho".

En el rendimiento deportivo, el descanso también es clave. Carla expone que el cenar temprano -sobre las 20:45 horas- le permite estar en la cama antes. "Suelo dormir entre 8 y 9 horas incluso los días que entrenamos temprano por la mañana". El descanso y la alimentación son los dos pilares fundamentales del deportista de élite. Sin ellos, por mucho que se entrene, la máquina no va a funcionar correctamente.