Así se gestaron los fichajes invernales del Betis Féminas

En diciembre, el Real Betis Féminas, necesitaba un golpe de efecto. El equipo estaba sumido en una gran depresión deportiva. Penúltimo y con ocho unidades tras ser derrotadas en Las Gaunas ante el EDF Logroño. Ese fue el último partido del año 2019 y de Antonio Contreras al mando del cuadro verdiblanco que había firmado por dos temporadas al inicio de la misma.

Llegó entonces el primer refuerzo, Pier Luigi Cherubino. El ex técnico del Granadilla, buen conocedor de la casa heliopolitana al pasar por ella como futbolista, sabía que para recuperar el fútbol de su plantilla, lo primero que debía hacer era dotarlas de confianza y que volvieran a disfrutar con el fútbol.

Sin embargo, el equipo necesitaba otra dosis de competencia interna para mantener la tensión desde ese momento hasta final de temporada. Por ello, la dirección deportiva apostó por reforzar la plantilla en el mercado invernal.

El estilo de juego preferido de Pier, necesita de futbolistas potentes físicamente y verticales, por ello, llegó la sudafricana Jermaine Seoposenwe. Las delanteras verdiblancas tampoco estaban muy finas y la ariete norteamericana Samantha Dewey, aterrizó en Sevilla para reforzar la línea de ataque. Y por último, la lesión de larga duración de Emily Dolan hizo que el fichaje de Anna Buhigas se convirtiera en una prioridad.

En el programa especializado en deporte femenino de Canal Sur Radio, A por todas, el técnico helipolitano fue entrevistado y desveló cómo se gestaron dichos fichajes. "A estas jugadoras las hemos fichado por vídeos y ya luego hay que ver si se adaptan bien y si son lo mismo", cuenta. La realidad es, que esta práctica, mediante vídeos y ofrecimientos por parte de agencias, es muy habitual dentro del fútbol femenino en las ventanas de fichajes. Pier declaró además su preferencia por el mercado norteamericano por ser un buen lugar para pescar futbolistas que encajan en su filosofía de fútbol por sus condiciones físicas.

Asimismo, Pier, que en primer lugar expuso su satisfacción al saber que Ana Romero 'Willy' estará en la dirección deportiva e incluso puso la decisión como "ejemplo" para el fútbol español, analizó como están siendo los primeros meses de las nuevas incorporaciones en donde destaca aún la falta de adaptación. "Han ayudado a elevar el nivel competitivo de la plantilla pero a nivel de fútbol, no han dado lo que esperábamos. Desde el principio fui claro y dije que venían a reforzar y solo jugarían en el caso de que fueran mejor de lo que hay actualmente. Tenemos hasta final de temporada para decidir si las fichamos o no. Estoy contento con ellas por su actitud y ganas de aportar pero futbolísticamente aún no están al nivel necesario", expuso de forma sincera el hispano-italiano.