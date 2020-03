Ana Romero: "Nada tiene más importancia que la vida de las personas"

La situación excepcional en la que nos encontramos actualmente ha variado por completo los planes de entrenamiento de la inmensa mayoría de deportistas, para quienes ir a entrenar no es una opción estos días. Este es el caso de los equipos de fútbol de nuestra ciudad, que han suspendido los entrenamientos tanto de los conjuntos masculinos, como de los femeninos. Los futbolistas se encuentran, como todos los demás, en cuarentena y entrenan desde casa con un planning de trabajo, tal y como indica Ana Romero, la jugadora del Betis Féminas, para '¿Hablamos de fútbol?'.



La futbolista, además, es médico y realizó el MIR en enero. Desde que estalló la situación muchos hablan de ella pues fue de las primeras que se ofreció por redes sociales para colaborar con el sistema sanitario. Ahora, se encuentra a la espera de que se dé la información necesaria para saber qué debe hacer: "Si me necesitasen. lo haría todo para poder estar allí".





¿Alguien podría darme información de aquí en Sevilla donde tendría que acudir?

Gracias. https://t.co/0oFysK8Hrn — Ana Romero Moreno (@aromero7willy) March 15, 2020

Cuando el virus comenzó a expandirse por Europa, intentóde que tenían que guardar las distancias y tener cuidado. Por ahora, no hay nadie contagiado en el Betis, pero eso no hace que no lleven un control del estado de salud de las deportistas, Willy, como la llaman, asegura quey que les han dado números de teléfono "por si acaso presentamos algunos síntomas".Los mayores problemas llegan a la hora de entrenar. Sin la posibilidad de salir a correr y con un espacio muy reducido, mantenerse en forma como futbolista profesional resulta prácticamente imposible, "puedes saltar a la comba, pero. Yo creo que vana a ser bastante duros estos días".La situación liguera es toda una incógnita pese a la comparecencia de Luis Rubiales de ayer, pues ni el presidente de la Federción sabe, aunque las intenciones son claras: "Solo nos queda terminar la temporada. Si no hay fechas, hablaremos de otros formatos en consenso.Vamos a llamar a todos los actores del fútbol para buscar la mejor solución". En eso coincide la jugadora bética que solo espera que "sea cuando sea, pero".Su actitud ante esta situación es clara, no importa que se paren los entrenamientos o las competiciones, no importa si este año no se pueden celebrar la Eurocopa o los Juegos, pero "y la salud".