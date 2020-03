Ana Romero 'Willy': "Ya me pueden llamar para trabajar en hospitales"

El mundo esta viviendo días difíciles. La rápida proliferación del coronavirus está haciendo saltar las alarmas en muchos países y uno de los sectores que más está sufriendo esta pandemia por el colapso en muchos de sus centros es, el sanitario. Por lo que, cualquier ayuda, sea de quién sea, es bienvenida.

Una de las personas que por activa y por pasiva se ha ofrecido a echar una mano en los hospitales, es la futbolista del Real Betis y Licenciada en Medicina, Ana Romero. Tras el anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, personas en su situación pueden ser contratadas en este periodo.

La verdiblanca trató este tema en una entrevista concedida a Radio Betis donde afirmó tener todos los permisos para poder ser llamada por cualquier Centro que la precise. "Le mandé al Colegio de Médicos un correo electrónico para que me colegiasen y poder entrar así en la bolsa de trabajo. Ya me han enviado toda la información y a partir de ahí, ya me pueden llamar", declara.

'Willy', como se la conoce en el mundo del fútbol, desveló la caótica situación que están viviendo compañeros suyos en los hospitales de Madrid. "Los compañeros en Madrid están desbordaros. Silvia Meseguer (jugadora del Atlético de Madrid) también ha enviado correos para ayudar y está esperando a que la llamen. La situación en Sevilla no es tan grave como en Madrid pero cada día se va complicando más".

Como especialista en la materia, recomienda por encima de todo, permanecer en los hogares para así evitar el contagio. "No salir es básico y así se evita el riesgo de contagio. Todo ello hay que inculcarlo", insiste.

Por último, habló de cómo está siendo su día a día y reflejó la realidad de muchas de sus compañeras para mantener la forma. "Hago auténticos malabares para entrenar. No hay espacio", concluye.