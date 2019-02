Mauro Arambarri, duda para medirse al Rayo Vallecano

El centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, pieza importante en el centro del campo del Getafe de José Bordalás, es seria duda para el derbi frente al Rayo al no entrenar durante esta semana debido a una lesión en el "recto" de la pierna derecha.

Bordalás desveló este viernes que Arambarri, uno de sus jugadores más utilizados, podría volver a quedarse sin jugar por segunda jornada consecutiva debido a esa lesión en el recto de la pierna derecha."A Arambarri estamos cuidándolo. Tuvo una pequeña lesión en el recto y veremos si puede estar mañana", dijo Bordalás en conferencia de prensa. Frente al Rayo su sustituto lo más probable es que vuelva a ser el francés Mathieu Flamini.

El que no estará seguro en el derbi es el centrocampista vasco Markel Bergara, que se recupera de una lesión en el húmero, a la altura del hombro. "Está muy animado, pese a que ha pasado un calvario desde hace meses. Ya está en el césped con el readaptador, está corriendo y haciendo cosas que antes no podía hacer. No hemos marcado un plazo definitivo para su vuelta y el transcurrir de las semanas dictaminará si pronto podremos tenerle", comentó Bordalás.