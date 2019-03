Así explica José Bordalás su viral cambio físico

Ha sido un asunto muy comentado en las redes sociales desde que salieran a la luz las imágenes comparativas en relación a su físico. Concretamente, una del año 2006, hace trece años ya, con un look mucho más formal y con una apariencia de mayor edad, nada que ver con su aspecto actual, mucho más moderno. Entonces, no llevaba la barba y las gafas que luce ahora.

Este cambio tan llamativo fue uno de los temas comentados en la entrevista que le realizó Juanma Castaño al técnico alicantino en 'El Partidazo de Cope'. Bordalás comentó lo siguiente: "Ha sido un cambio paulatino. Mucha gente me lo dice, mi familia, mis amigos, todos. Es Lógico. Me reconocen". Razonaba que "todos cambiamos, las modas cambian muy rápido". "Me cuido bastante. Siempre me he cuidado, pero entonces me había descuidado bastante. Soy una persona que me gusta mucho comer, cojo mucho peso. Tú te ves que no estas bien, que tienes que cuidarte y cambiar tus hábitos", finalizaba el entrenador del Getafe, intentando dar una explicación o una fórmula de éxito a su espectacular cambio de físico.