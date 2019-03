Ángel Torres: "Muy mal se nos tiene que dar para no estar en Europa"

Ángel Torres, presidente del Getafe CF, declaró este jueves que el objetivo actual del equipo es mejorar la octava plaza de la temporada pasada y apuntó que "muy mal se tiene que dar" para que no acaben la campaña entre los siete primeros para disputar competición europea.



El Getafe, cuarto con 46 puntos, dos más que el quinto, el Deportivo Alavés, recibe esta jornada al CD Leganés en un duelo que será el segundo en el Coliseum entre ambos conjuntos madrileños en la máxima categoría.



"Todos los partidos son importantes, pero el del sábado si cabe más porque si pinchan los de atrás podemos incluso ampliar la diferencia", dijo Torres, optimista con las sensaciones que transmite el equipo.



"No es casualidad que estemos cuartos y ahora tenemos que ser muy malos para no estar entre los siete primeros. Lo vamos a intentar, tenemos un calendario bastante asequible, y si no bajamos la guardia, que con José Bordalás no la baja nadie, estaremos ahí", señaló el presidente del Getafe.



"El fútbol es para disfrutar y no para pensar en lo que viene. A todos nos gustaría jugar en Europa. La anterior temporada quedamos octavos pero nos pitaron once penaltis y fallamos siete. Este año muy mal se nos tiene que dar si la séptima posición da acceso a Europa, porque el objetivo es mejorar la clasificación del año pasado", declaró Ángel Torres.