Bordalás: "Estamos ilusionados y no nos marcamos objetivos, aunque queda poco"

Getafe (Madrid), 12 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes que el partido contra el Valladolid será "tremendamente complicado", pese a que el conjunto castellano está al filo del descenso, y dijo que el vestuario está "ilusionado y no se marca objetivos", aunque queda poco para acabar el campeonato.



El Getafe afronta el partido en su mejor momento de la temporada. Ocupa plaza de Liga de Campeones como cuarto clasificado con 50 puntos, uno más que el quinto, el Sevilla, y cuatro más que el sexto, el Valencia.



"Estamos disfrutando de la situación, estamos ilusionados y partido a partido veremos a dónde podemos llegar", dijo Bordalás, que incidió durante su mensaje en la importancia de no mirar más allá de esta jornada.



"No hay partidos claves. No pienso en el partido de la próxima semana o en la siguiente, ni en el calendario. Todos lo sabemos, pero de nada sirve pensarlo. Quedan muchos puntos en juego y el partido del domingo no va a ser determinante para los objetivos de ninguno porque puede pasar cualquier cosa", confesó.



Esta jornada, el Getafe visita el José Zorrilla para medirse al Valladolid, que tiene 30 puntos, es decimoséptimo de la tabla y está empatado con el Villarreal, que está en descenso.



"Espero un partido tremendamente complicado, difícil, contra un rival que ha hecho grandes encuentros pese a no tener buenos resultados. La clasificación no me dice nada. Somos conscientes de lo que es el fútbol y las dificultades de tener un equipo que se juega el descenso", señaló.



"El Valladolid se está jugando mucho. Es un histórico y lo está haciendo muy bien, aunque no haya tenido resultados, pero lo que me preocupa es que estemos a un buen nivel nosotros, aunque tengo plena confianza en el equipo", apuntó.



El Getafe no estará solo en el José Zorrilla, puesto que la afición azulona prepara un gran desembarco en Valladolid aprovechando la cercanía y alrededor de ochocientos hinchas estarán en las gradas pucelanas.



"A la afición solo puedo darle las gracias. Es una buena noticia que nos acompañen en este desplazamiento. Habrá un ambiente muy bueno y siempre es importante para nuestros jugadores", manifestó.



Por último, Bordalás habló sobre su delantero Jaime Mata, que regresará al José Zorrilla, estadio en el que vivió muchos días de gloria con el Valladolid entre 2016 y 2018.



"Es un chico que estuvo allí, lo hizo bien y la gente le quiere. Cuando vuelves a un estadio donde has estado siempre es especial. Jaime es un grandísimo profesional y tratará de hacer un gran partido como todos sus compañeros", concluyó.