Bordalás: "El partido se puso muy de cara con los goles y la expulsión"

José Bordalás alabó la actuación de Jorge Molina y declaró que el delantero del cuadro azulón "es el yerno que querrían todas las suegras".

Jorge Molina cuajó una buena actuación frente al Sevilla, con un par de goles que fueron importantes en la victoria del Getafe por 3-0. Su entrenador, no tuvo reparos en hablar muy bien sobre su el delantero del Getafe.

"A Jorge Molina le conozco desde hace muchos años. Le entrené en el Elche. Es un ejemplo y es el yerno que todas las suegras querrían tener. Es un pedazo de padre, de futbolista, de hombre y de compañero", señaló.

Preguntado por el partido y por los dos penaltis que pitó el árbitro Miguel Mateu Lahoz tras consultar el VAR, dijo que no vio las penas máximas pero que le han comentado que ambas fueron y que sirvieron para dar ventaja a su equipo.

"La semana pasada nos pasó en contra. El partido se puso muy de cara con los goles y la expulsión. Era muy difícil ante un Sevilla de enorme potencial. Los chicos han hecho un derroche ejemplar. Ha estado controlado desde el inicio", declaró.

"En ningún momento se permitirá hablar de Champions porque quedan muchos puntos en juego y tenemos que seguir con la misma humildad y sin euforias. El Sevilla es un grandísimo equipo y no hay que olvidarse del Valencia, del Athletic y de muchos equipos que estamos inmersos. Vamos a disfrutar de los tres puntos y a preparar el partido contra el Real Madrid", agregó.

También habló sobre por qué alineó al japonés Gaku Shibasaki después de muchos partidos sin aparecer en un once titular de su equipo y afirmó que el centrocampista nipón "entrena bien siempre".

"Estaba convencido de que no iba a acusar esa falta de partidos y tengo que felicitarle. Trabajó, ayudó al equipo, dio pausa y nos ayudó en la estrategia. Hablé con él en el hotel y me dijo que trabaja para estar siempre disponible y que jugaría dónde pudiera ayudar al equipo. Desde que está aquí, ha tenido un comportamiento ejemplar", manifestó.

Sobre si le sorprendió la expulsión de Djené Dakonam, afirmó que no la vio pero añadió que le explicaron la jugada: "Me han dicho que al bajar el pie hace daño al rival con los tacos. No puedo opinar. Si el club considera oportuno recurrir, se hará".

Por último, indicó que "pase lo que pase" esta temporada, se clasifique o no para la Liga de Campeones, el curso será "fantástico" porque otros equipos como el Sevilla cuadruplican el presupuesto del Getafe.

"Somos conscientes y vamos paso a paso con humildad hasta dónde seamos capaces. Somos una sorpresa agradable", culminó.