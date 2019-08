Fajr: "Este Getafe siempre quiere crecer"

Getafe (Madrid), 22 ago (EFE).- Faycal Fajr, centrocampista internacional marroquí del Getafe, declaró este jueves que esta temporada, en la que ha vuelto al club madrileño, se va a ver un equipo "que da todo y trabajo mucho" y que "siempre quiere crecer para mejorar".

Fajr ha regresado esta temporada al Getafe, del que salió en 2018 para jugar en el Caen francés. En la primera jornada fue titular y disputó los noventa minutos frente al Atlético de Madrid.

"No hemos empezado como queríamos y hay que olvidar el pasado para pensar en el partido del Athletic de Bilbao, que será difícil. Estamos preparados, hemos entrenado muy bien y estamos con ganas de empezar en casa", confesó Fajr, en conferencia de prensa.

El futbolista marroquí dijo que después de un año fuera se ha encontrado el mismo equipo que cuando se fue a jugar a Francia.

"Me he encontrado un buen grupo dentro y fuera del campo. No veo cosas distintas. Hay algunos nuevos, pero no hay muchos cambios. Somos un equipo que da todo, trabaja mucho, y estamos con ganas y siempre pensando en crecer", señaló.

Esta jornada, el Getafe se medirá en el Coliseum Alfonso Pérez al Athletic, que en la primera jornada venció al vigente campeón, el Barcelona.

"No hay que cambiar nada por el rival, sea el Barcelona o el Levante. Estamos en Primera y hay mucho nivel. Todos quieren ganar. Tenemos que hacer nuestro juego, a nuestra manera, y ya está. Nos enfrentamos a un equipo muy difícil, pero en casa somos un equipo muy jodido. Jugamos con las mismas ganas, respetando al rival", apuntó.

Por último, Fajr fue preguntado por la expulsión en el primer partido de su compañero Jorge Molina, tras un pisotón por detrás a Thomas. Su técnico, José Bordalás, criticó la cartulina roja al tratarse de una acción sin intencionalidad.

"En el campo estamos enfadados, pero hay que respetar a los árbitros. Es un tema que dejamos fuera", manifestó Fajr, que concluyó diciendo que hace dos años, cuando estaba en el equipo, terminaron octavos, el pasado quintos y este "hay que mejorar". EFE

