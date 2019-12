Bordalás: "Hay que aprovechar la oportunidad; no sabemos cuándo volveremos"

Getafe (Madrid), 11 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su equipo tiene que aprovechar la oportunidad de clasificarse para los dieciseisavos de final de la Liga Europa porque nunca se sabe cuándo volverá a disputar la competición continental.



En la víspera del decisivo choque que disputará su equipo ante el Krasnodar, en el que ambos clubes se jugarán su clasificación para la siguiente fase, el técnico del conjunto azulón dejó claro que el Getafe tiene una opción única de seguir haciendo historia.



"Uno no es ajeno a eso. A mis jugadores les digo lo que se ha producido y a la repercusión. También que no saben cuándo van a tener una oportunidad. Somos privilegiados, la temporada pasada fue fantástica. Es una oportunidad, tenemos que ir a por ella porque no sabemos cuándo volveremos a jugar un torneo europeo", dijo.



"Para equipos importantes, con más posibilidades que el Getafe, cuesta estar en Europa. No todos juegan en Europa cada año. Ahora que estamos aquí, tenemos que ir al partido y pensar en ir a la siguiente ronda", agregó.



Sin embargo, para Bordalás no será un "fracaso" no conseguir la clasificación porque su equipo ha "respondido" en cada partido y nunca ha hecho nunca un mal encuentro. Además, recordó que en los dos que perdió en la Liga Europa contra el Basilea mereció mucho más.



"Uno fue 0-1 con un desafortunado resbalón de Djené. Luego perdimos allí sin merecerlo con un gol mal anulado a Ángel. No se puede interpretar como un fracaso. El equipo es humilde pero ambicioso", manifestó.



Asimismo, indicó que llegar a la última jornada con "posibilidades" de pasar a la siguiente ronda (un empate es suficiente), es un "éxito" para el Getafe y manifestó que su equipo tiene que afrontar el partido ante el Krasnodar con el máximo interés.



"Desde que soy técnico nunca pensé en afrontar un partido para cosechar un empate. En función de cómo transcurra un partido, a veces el empate es un buen resultado. Nunca preparamos un partido para empatar. Siempre para ganar y mañana no va a ser una excepción. Intentaremos ganar", resaltó.



"El equipo está bien, motivado. Los chicos están trabajando bien. Todos tenemos una ilusión bárbara. Es un partido importantísimo, no es un partido más. Estamos en un buen momento de juego y resultados, pero los momentos buenos siempre se acaban. La inercia no te lleva, te lleva el trabajo y ser lo que eres cada partido", agregó.



Asimismo, dejó claro que el Getafe respeta "mucho" al Krasnodar y recordó que es la "última" oportunidad para el conjunto ruso de acceder de ronda.



"Es un rival importante. Perdió la previa de la Liga de Campeones en Oporto, luego les ganamos nosotros en su estadio, pero respeto para el rival y nosotros vamos con confianza", añadió.



Cuestionado por si desde los dirigentes del Getafe han avisado al cuerpo técnico y a los jugadores de que también es importante llegar a dieciseisavos de final porque hay hasta dos millones de euros en juego por pasar de ronda, explicó que él y sus jugadores siempre defienden los "intereses del club".



"Sabemos que el club también gana. Nosotros también ganamos. Hay unos ingresos económicos importantes para nosotros, para la Liga, para el fútbol español. Hay muchas cosas por ganar. Aunque no lo han dicho, todos somos conscientes"



Sobre la ausencia del delantero Ari en el Krasnodar, indicó que aunque es una "baja importante" para el conjunto ruso, su ausencia no le resta potencial a su rival.



Por último, tuvo palabras para Markel Bergara, que después de dos años encadenando lesiones, podría estar meditando su retirada: "No sabemos, no nos podemos aventurar. Markel es un jugador de la plantilla, un gran profesional. Sabemos todos por el calvario que ha pasado. Tiene todo nuestro apoyo, tomará la decisión correcta. No pensamos más allá", concluyó.