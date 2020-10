Ángel Martín: "Portillo y Chichizola pelearán por estar en el equipo"

Getafe (Madrid), 7 oct (EFE).- Ángel Martín, director deportivo del Getafe, se mostró convencido este miércoles que el centrocampista malagueño Francisco Portillo y el portero argentino Leandro Chichizola, que no han salido de la plantilla porque "no se les ha encontrado acomodo" pese a ser transferibles, "seguro que pelearán por estar en el equipo".



Portillo y Chichizola son los dos únicos jugadores del Getafe que, hasta el último momento, buscaron una salida del club madrileño dado que el entrenador José Bordalás no contaba con ellos.



"Portillo y Chichizola no han salido porque no se ha encontrado acomodo para ellos. Son buenos profesionales y estoy convencido que no van a dar ningún problema. Les digo que el fútbol cambia de la noche al día y que se sigan comportando cómo están haciendo porque seguro que pelearán por estar en el equipo", dijo Ángel Martín, en conferencia de prensa.



El director deportivo hizo un análisis de la plantilla confeccionada para esta temporada, en la que han logrado retener a jugadores con ofertas como Marc Cucurella o Djené Dakonam.



"Tenemos una plantilla que compensa todo más o menos bien. No queda mucho para el siguiente mercado y si tenemos que hacer algo más se intentará. El equipo está bastante compensado en todas las líneas y tenemos jugadores disponibles para medirnos a cualquier rival", confesó.



Respecto al objetivo, Ángel Martín aseguró que "todos los equipos que no son considerados grandes tienen la permanencia como primer objetivo".



"Hay que tener los pies en el suelo, ser realistas y saber que el equipo que se mete abajo tiene problemas para llegar al final en buenas condiciones. A partir de ahí no renunciamos a nada y ojalá podamos competir en la parte alta", finalizó.