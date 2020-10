Arambarri, sobre su estreno con Uruguay: ?Fue el debut soñado?

Getafe (Madrid), 23 oct (EFE).- Mauro Arambarri, centrocampista uruguayo del Getafe español, afirmó este jueves en rueda de prensa que la semana pasada vivió ?el debut soñado? con su selección después de contar con minutos en los encuentros clasificatorios para el Mundial de Catar 2022.



En concreto, disfrutó de quince minutos en el choque que Uruguay ganó 2-1 a Chile y de cuatro en el que perdió 4-2 frente a Ecuador. Para Arambarri, esos instantes resultaron mágicos.



?Fue el debut soñado. No me esperaba jugar. Quizá sí estar en el grupo, pero pude debitar y la manejé bastante bien. Espero seguir ahí, es una experiencia bonita. Ojalá que más adelante pueda volver y disfrutar de eso. Mi familia siempre está orgulloso. Obviamente lo está de lo que estoy haciendo y me deja orgulloso?, afirmó.



También analizó el resto de la actualidad del Getafe, en un buen momento de forma tras ganar 1-0 al Barcelona. Esta jornada espera sumar tres puntos más frente al Granada y Arambarri espera que los tres puntos que sumó su equipo ante el cuadro azulgrana se alarguen con la visita del club nazarí al Coliseum Alfonso Pérez.



?Esa victoria la podemos tomar de todas las maneras, pero es motivador ganarle a un grande. No sirve de nada ganar al Barcelona y no hacer nada contra el Granada?, explicó.



Respecto a la ausencia en el equipo nazarí del delantero Roberto Soldado a causa del coronavirus, indicó que será una baja importante para el Granada, que, sin embargo, podrá alinear a otro hombre de calidad.



?Es muy importante para ellos. Es muy decisivo dentro del área, pero seguramente tengan otros jugadores de gran nivel para sustituirlo y hay que estar preparados?, apuntó.



También habló sobre su compañero Allan Nyom, en el punto de mira informativo la semana pasada por las declaraciones del entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, que dijo que le había insultado durante el choque frente al cuadro azulgrana.



?Son cosas que pasan dentro del campo. Tampoco estoy pendiente de esas cosas. Estoy pendiente del juego, luego lo que haga cada uno es personal. Hago mi trabajo, intentar ordenar al equipo y después cada uno es dueño de su verdad. Personalmente, he hablado con Nyom y no he hablado del tema, pensamos en el próximo partido?, dijo.



Sobre los objetivos del Getafe para esta temporada, indicó que están muy motivados ?para hacer un gran año? y dejó claro que el objetivo es salvarse ?lo antes posible? para después intentar aspirar ?a algo más?



Asimismo, habló sobre sus sensaciones personales y sobre la importancia de la defensa en el Getafe: ?Me siento bien, con mucha confianza, físicamente hasta ahora muy bien. Espero seguir trabajando como lo estoy haciendo, que es lo principal?, comentó.



?Tenemos un entrenador que nos pide que estemos muy fuerte defensivamente porque arriba siempre tenemos muchas ocasiones a pesar de que mucha gente diga lo contrario. Están saliendo bien las cosas, eso habla del buen trabajo de todos, de la delantera, la defensa, el portero, todos. Somos un verdadero equipo?, concluyó.