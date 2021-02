Bordalás: "Carlos Fernández me levantó el dedo, alrededor mío hay una falta de respeto tremenda"

José Bordalás, entrenador del Getafe, calificó de "sinsentido" su expulsión frente a la Real Sociedad y dijo que "hay una falta de respeto tremenda" hacia él. Tras su expulsión de hace ocho días frente al Sevilla, que le impidió sentarse a mitad de semana en el banquillo contra el Real Madrid, por segunda vez en tres partidos José Bordalás fue expulsado de nuevo, contra la Real Sociedad.



"Ha sido un sinsentido. Es una acción que se ve en cada partido. Un balón que se le había ido claramente a un jugador de la Real de fuera de banda, lo golpea y yo he ido a pararlo para sacar rápido, única y exclusivamente. Lo que hace cualquiera. El jugador siguió despejando y no sé lo que me dijo", declaró Bordalás a los micrófonos de Movistar.



El técnico del Getafe aseguró que en esa misma jugada, después, llegó Carlos Fernández y le "levantó el dedo". "Creo que lo que hay alrededor mío es una falta de respeto tremenda y lo que pido es respeto por parte de todos, jugadores, árbitros... Es un sinsentido", afirmó.