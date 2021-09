La semana más dura del Getafe

Getafe (Madrid), 28 sep (EFE).- El Getafe reanudó este martes los entrenamientos para preparar un duelo frente a la Real Sociedad que se antoja clave para el devenir del equipo, colista sin puntuar tras siete jornadas, y para su entrenador, José Miguel González, 'Míchel', al que una derrota más podría costarle el puesto.



El equipo azulón se ejercitó este martes en sesión vespertina para dar inicio a una semana de trabajo que concluirá el domingo por la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez ante la Real Sociedad, segundo clasificado a un punto del líder, el Real Madrid.



Ese partido está marcado en rojo para el conjunto azulón, que necesita reaccionar y necesita hacerlo ya. Todo lo que no sea ganar dejaría al Getafe en una situación muy delicada porque el siguiente encuentro sería en dos semanas tras el parón por los compromisos de las selecciones.



El Getafe ha comenzado la temporada muy mal. Los números lo reflejan. Siete partidos, siete derrotas, dos goles a favor y doce en contra. Con ese bagaje Míchel sabe que un nuevo tropiezo le dejaría en una situación muy delicada y con los pies más fuera que dentro del Coliseum.



"No somos tan malos como para llevar siete partidos sin perder. La intención es no bajar los brazos, aunque siete derrotas consecutivas son muy llamativas", dijo Míchel tras caer en la última jornada frente al Betis.



Esta mala racha está haciendo mella en la plantilla y ese es uno de los aspectos en los que más debe incidir el preparador madrileño, consciente de que levantar el ánimo es una de las prioridades para tratar de salir de abajo.



"Siento tristeza porque levantar el ánimo cuando llevas siete derrotas seguidas no es fácil. Siento rabia porque el fútbol no está siendo justo con este equipo y (frente al Betis) cometí un error que no puede volver a repetirse, pero tengo confianza porque creo en el Getafe. No vamos a bajar los brazos. Hay plantilla y motivos para levantarse", dijo Timor, en un mensaje a través de las redes sociales en el que hizo alusión a la jugada en la que una pérdida de balón suya dio lugar al primer gol marcado por el bético William Jose.



La buena noticia para Míchel es que uno de los jugadores con más calidad de la plantilla, el media punta catalán Carlos Aleñá, estará disponible frente a la Real Sociedad tras cumplir un partido de sanción.