Quique Sánchez Flores elogia al Betis y revela "llamadas telefónicas con Pellegrini para hablar de jugadores"

"Este Betis está realizando su mejor temporada en años", alerta el entrenador del Getafe CF, que no cree que los verdiblancos lleguen este lunes al Coliseum cansados y/o distraídos por la larga fiesta copera

El Real Betis lleva una semana de festejos por su conquista de la Copa del Rey y el Getafe CF lleva dos semanas preparando el partido de este lunes en el Coliseum Alfonso Pérez, en un choque de la jornada 34 de LaLiga en la que los heliopolitanos quieren recortar distancias con la zona Champions y los azulones acercarse un pasito más a la permanencia. No obstante, Quique Sánchez Flores, no espera a un rival despistado, sino más bien lo contrario. El hijo del legendario bético Isidro declaró este sábado en rueda de prensa que el Betis está realizando "su mejor temporada en años" y elogió el proyecto comandado por Manuel Pellegrini, con quien reveló alguna anécdota.

El Betis llegará a Getafe tras encadenar varios días de fiesta tras proclamarse la pasada semana campeón de la Copa del Rey, pero Quique considera evidente que esta plantilla, después de probar las mieles del éxito, van a tener ansia de más: "Creemos que el Betis está realizando la mejor temporada en muchos años. Sabemos lo que es históricamente y es la mejor con diferencia. Supimos y vimos de cerca hace poco lo que era un equipo desesperado invirtiendo mucho y acertando poco, y a partir de Manuel Pellegrini el proyecto es otro", manifestó Quique.

"La forma de jugar es otra, ha crecido en títulos y se codea con los puestos históricos de su club. No nos tiene que convencer de humildad. Vendrá con ganas de ganar, los felicitamos por la Copa, pero seremos enemigos acérrimos", apuntó el madrileño, un declarado admirador de Manuel Pellegrini, al que se ha enfrentado en LaLiga, en la Premier League inglesa e incluso en el campeonato de China.

Quique Sánchez Flores, de 57 años, dijo sentirse "contemporáneo de alguna forma" de Pellegrini, de 68, pese a que el chileno empezó "antes su carrera". "Hemos compartido momentos juntos, incluso el viaje exótico de la Liga china. Nos hemos llamado por teléfono para diferentes jugadores y tiene muchas cosas que me gustan. Es muy trabajador, muy capaz, y es de esos tipos de respeto mutuos que están ahí y sabemos que existen", manifestó sobre el chileno.

Ya centrado en los suyos, recordó que el Getafe afronta un partido vital para sus opciones de permanencia, con sólo cinco puntos de ventaja respecto a la zona de descenso. "No hay que dar nada por hecho. Este es el discurso en el que creemos. Cuando jugamos un lunes, los últimos de la jornada, se hace largo, pero hemos desarrollado la habilidad de observar sin tener que hacer opinión. Vemos partidos, los vemos pasar y nos dedicamos a lo nuestro", dijo Quique, en rueda de prensa.

"No queremos hacer matemáticas porque desgasta mucho hacerlas con situaciones que no podemos manejar. Hay que centrarse en lo que uno puede controlar porque cuando uno quiere controlar cosas fuera de control no va bien", subrayó el técnico azulón, que ve bien de ánimos a sus pupilos: "Nosotros llegamos con ilusión y con las ganas de competir bien. Hemos jugado contra equipos muy difíciles pero estamos en la dinámica positiva de competir bien".

Para recibir al Betis, Quique cuenta con la única baja del central Jorge Cuenca, por sanción. "Hay varias situaciones y decidiremos la que menos varíe el concepto del equipo y lo que es la forma de funcionar. Apostaremos por eso y por un jugador que tenga ganas de demostrar", señaló sobre el posible sustituto en el eje de la zaga madrileña.

Por último, Quique Sánchez Flores evitó hablar sobre su futuro y dijo estar centrado en el final de temporada. "La idea clara es conseguir resultados, no hay otros objetivos. No tengo la mirada por encima de eso. Hablé con el presidente porque él está interesado en saber los movimientos, pero estamos muy tranquilos porque lo importante es conseguir los objetivos", concluyó.