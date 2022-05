Quique: "Estamos en una situación extraordinaria que no podíamos imaginar"

El entrenador azulón aclaró que dejaron suelto a Canales en el primer tiempo, pero luego ahogaron al rival sujetando al cántabro

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, afirmó este lunes, después de empatar 0-0 frente al Betis, que su equipo, cinco puntos por encima del descenso, está "en una situación extraordinaria" que no podía imaginar hace meses.

Cuando Quique llegó al banquillo del Getafe para sustituir a Míchel, el conjunto azulón era colista y tenía un punto de 24 posibles. Meses después, acaricia la salvación.

"Me cuesta ausentarme de la matemática. Además soy bueno en eso. Pero no es algo que me interesa agarrar. No quiero que sea así. Quiero pensar en cada momento y en ganar cada partido. Cuando sea matemático, pues perfecto. Estamos en una situación extraordinaria respecto a lo que podíamos imaginar hace unos meses", dijo.

Respecto al choque frente al Betis, señaló que tuvo la sensación de haberse enfrentado a un gran equipo que peleaba por disputar la Liga de Campeones y afirmó que el Getafe hizo el partido que imaginaba.

"Teníamos el partido controlado con Canales más suelto en la primera parte. Le hemos intentado sujetar en la segunda parte, en las que hemos ahogado al rival. Hemos crecido con la pelota y hemos disparado muchos fuera. Hemos competido bien, hemos mantenido la portería a cero. Cada vez que lo hagamos, estaremos más cerca de ganar", indicó.

"Tenemos que seguir sumando. No queda otro. Tenemos un partido precioso contra el Rayo el domingo. En la primera vuelta hay equipos que nos han hecho mucho daño y tenemos animo de revancha. Queremos ganar partidos que pueden ser importantísimos para el final", agregó.

Cuestionado por las razones por las que Gonzalo Villar no tiene muchos minutos, dejó claro que la pregunta no era esa, sino a qué jugador tiene que quitar para dar entrada al centrocampista cedido por el Roma.

"Esa sería la respuesta. Tengo mi partido en la cabeza y no caben todos lamentablemente. Hay jugadores como Maksimovic que, sobre Canales, estaba haciendo funciones importantísimas. Luego Arambarri, con la batuta. Para refrescar la izquierda, hemos tenido que poner a Aleña. Me gustaría poner a todos. Pero, de todos los que han venido, todos, nos han dado un rendimiento que sin ellos no lo habríamos tenido. Pero es fútbol y hay que tomar decisiones".

También tuvo palabras para Okay Yukuslu, que jugó de central por el sancionado Jorge Cuenca: "Ha hecho el partido que entrenó durante la semana. Día tras día ha sido extraordinario. Al final, uno se decide por quien te llena los ojos. De lunes a viernes me ha encantado y creía que tenía que tener la oportunidad. Ha hecho un partido extraordinario, con la pelota, táctico y sin ella", concluyó.