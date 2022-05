Borja Mayoral presenta su candidatura

Borja Mayoral no sabe donde jugará la temporada que viene, pero el Getafe quiere retenerlo-

Borja Mayoral, actual delantero del Getafe CF, se ha reencontrado con su mejor juego en el sur de Madrid después de una travesía por Italia y en la AS Roma, bajo el batuta de Jose Mourinho que ya quiere olvidar. Tras conocerse de que el conjunto de la capital italiana no hará efectiva la opción de compra que poseía sobre él y por consiguiente desentendiéndose de Mayoral completamente, el ariete nacido en Parla desea conocer ahora qué ocurrirá con su futuro deportivo, el cual está más en el aire que nunca.

Borja Mayoral, que aún tiene un año más de contrato con el Real Madrid, hasta junio de 2023, ha señalado que, de momento, su planes pasan por regresar al Real Madrid. "Haré la pretemporada con el Madrid, a ver qué feeling hay", ha dicho en Onda Madrid. Un contratiempo este para el conjunto azulón, el cual está por la labor de comprarlo para que se quede de forma definitiva. "El presidente me dijo que hablaría con mi representante. Me aseguró que ya había hablado con el Madrid para que continuara en el Getafe", explicó el madrileño en unas declaraciones que no concuerdan en nada con lo dicho al principio.

Borja Mayoral es una de las alternativas que maneja el Real Madrid para reforzar su delantera de cara a la temporada que viene, puesto que en principio le intentará dar salida tanto a Luka Jovic como a Mariano Díaz, dos atacantes que apenas han tenido protagonismo en la actual temporada donde Karim Benzema ha equiparado casi todos los minutos de juego cuando había algo importantes en juego. Mayoral, desde que regresó a LaLiga y se enfundó la camiseta del Getafe CF durante este invierno, ha jugado 17 partidos en los que ha marcado 6 goles, demostrando que no ha perdido el olfato de cara a la portería contraria.

No es la única opción que tiene sobre la mesa el Real Madrid, ya que en las oficinas del Santiago Bernabéu también han sondeado la opción de Raúl de Tomás, tal y como desvela AS. Aún así, el coste del hispano-dominicano, por el que el RCD Espanyol exige mucho dinero, puede hacer que la balanza se decante de lado de un Borja Mayoral que no tendría ningún coste. Hay que recordar que por RDT, que ha sido vinculado con el Sevilla FC recientemente, hay muchos clubes potentes, tanto deportiva como económicamente, muy interesados.