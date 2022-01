Robert Moreno: "Han sido claramente mejores que nosotros en todo"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, asumió la crudeza del resultado cosechado por el conjunto rojiblanco en Getafe. "Nos han superado en todo", reconoció el técnico catalán tras la derrota por 4-2 con la que los nazaríes pusieron fin a su dinámica en Liga. "Eso ni lo valoro. Pensamos en ganar partidos. Al equipo le ha faltado todo. Nos han superado claramente, han sido mucho mejores que nosotros", incidió.

"Las visitas a Madrid no nos sientan bien en cómo nos metemos en el partido", lamentó Moreno, acerca del tanto inicial del Getafe, si bien reconoció que los nazaríes han "empatado rápido". "Siempre a remolque; han sido claramente mejores que nosotros en todo", sentenció. Rechazó, eso sí, la idea de que los parones perjudiquen a sus pupilos. "No hemos perdido siempre. Hemos empatado partidos", argumentó.

"Han sido once días sin jugar por este calendario raro, pero no creo que tenga un efecto", abundó el preparador granadinista, que insistió en que fueron "partidos fuera y el de casa contra el Madrid". "Fuera, solo hemos ganado un partido y es posible que esa estadística se dé. Hoy me centro en el encuentro. Las estadísticas de antes y después no dicen nada", se extendió al respecto Robert Moreno.

Resaltó que los rojiblancos, jugadores y cuerpo técnico, se centran en "preparar los partidos", para seguidamente aseverar que "la estadística es consecuencia de preparar los partidos". Todo, antes de elogiar a Luis Suárez, que anotó los dos goles del Granada en la tarde de este jueves. "Siempre que un delantero marca es positivo, y más para su confianza", exteriorizó el técnico catalán.

No obstante, insistió en las malas sensaciones que le dejó el duelo en Getafe. "Tanto a él como a mí nos habría gustado que fuera -su doblete goleador- para conseguir un buen resultado", subrayó. "A Luis no le valoramos por los goles, sino que también lo hacemos por otras cosas", matizó finalmente.