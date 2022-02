Robert Moreno no ve "un mal Madrid" sino "un Madrid menos bueno".

El entrenador del Granada, Robert Moreno, reconoció que el Real Madrid, rival al que su equipo visita este domingo no está "en una dinámica súper positiva" pero cree que "no se puede hablar de un mal Madrid, sino de un Madrid algo menos bueno".

"No sé si hay un buen momento para ir al Bernabéu, pero por las circunstancias no están en una dinámica súper positiva, mientras que en la ida nos topamos con el mejor Madrid de la temporada", indicó el entrenador este viernes en rueda de prensa.

Moreno recordó que el equipo blanco "es líder y tiene a los mejores del mundo" por lo que se van a medir a un "súper equipo" ante el que "lo normal es perder".

"Perder una eliminatoria te lleva a tratar de recuperarte de ese golpe en el siguiente partido. Hemos demostrado que contra los grandes podemos rendir y ser competitivos", añadió Moreno.

"No se puede hablar de un mal Madrid, sino de un Madrid algo menos bueno. Lo normal es perder nueve de diez partidos allí y en uno ponerles en problemas, vamos a intentar que esto sea así con nuestras armas. Es algo difícil, pero no imposible", sentenció.

El entrenador del Granada reconoció que la presencia o no del francés Karim Benzema, que es duda para el choque, "condiciona a cualquier equipo porque es uno de los mejores del mundo" y cree que su ausencia "se notó" en el partido de Copa que jugaron los blancos este jueves ante el Athletic Club.

"No sabemos si va a estar o no, pero decir que Benzema no cambia al equipo seria negar la evidencia", agregó Moreno, quien aseveró que las dos semanas sin competir han servido a su equipo para "recordar cosas" que habían "dejado de hacer".

"Hemos usado el último ciclo de cinco o seis partidos para ver lo que hacíamos bien y dejamos de hacer y lo que hacíamos bien y seguimos haciendo, aunque el Real Madrid no se parece en nada a Getafe y Osasuna (los dos anteriores rivales)", explicó el preparador.

Sobre el mercado de fichajes, reconoció que se ha quedado con una plantilla más larga de lo que deseaba porque "las circunstancias se han dado como se han dado" y porque ha habido "jugadores con contrato que cuentan poco y han optado por querer seguir y no salir".

"En mi cabeza hay dos jugadores por posición, con más de eso sobredimensiones la plantilla, te dificulta los entrenamientos y lleva a situaciones que no son deseables. En mis decisiones dejaré ver cuál es mi pensamiento", concluyó Moreno.

Sobre el delantero uruguayo Matías Arezo, uno de los fichajes del equipo, declaró que "no va a ser la solución y hay que ir con mucho cuidado" con él porque "es un chico casi juvenil" sobre el que no se pueden "cargar las tintas".

"Son los veteranos y los que están aquí los que tienen que tirar adelante", aseveró, antes de añadir que Arezo "tiene mucho gol, es fuerte, se implica mucho defensivamente y aporta algo diferente en ataque".

También habló el técnico del peruano Luis Abram, cedido al Cruz Azul mexicano, y del venezolano Darwin Machís, que va a ser traspasado al Charlotte FC de la MSL.

"(Luis) Abram se ha topado con (Raúl) Torrente y no tenía sentido tener más de dos jugadores por posición. Lo mejor para él era encontrar un sitio donde se sintiera importante", dijo del peruano.

Sobre Machís reconoció que "es un jugador que ha marcado varios años maravillosos en Granada", pero que "estaba con la cabeza en que quería salir y eso se ve en el rendimiento".

"No he tenido al mejor Machis y ante esas situaciones lo mejor es encontrar una solución", finalizó Moreno.