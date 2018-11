Cuéllar: "Tenemos potencial para sacar más lejos de casa"

Madrid, 13 nov (EFE).- Iván Cuéllar, portero del Leganés, habló este martes del rendimiento de su equipo cuando juega a domicilio y afirmó que tiene capacidad para sumar más puntos de los dos que lleva fuera de casa en lo que va de curso.

"Nosotros tenemos potencial para sacar más lejos de casa, pero luego lo que trabajas entre semana a veces no lo puedes desarrollar en el campo. No es tan fácil como se ve desde fuera. Tenemos que trabajar desde fuera para plasmar sobre el campo lo que hacemos con el cuerpo técnico", señaló el portero durante una firma de autógrafos en un centro comercial junto a su compañero Óscar Rodríguez.

En ese sentido, valoró positivamente el empate sumado en Gerona: "Para mí es el mejor partido que hemos hecho fuera de casa. Estuvimos mejor que el rival aun jugando fuera de casa. Nos estamos acercando a esa postura de hacer el mismo fútbol, con el mismo objetivo e intensidad, que en casa. A pesar de sólo sacar un punto, creo sinceramente que debemos estar satisfechos".

Durante ese encuentro el portero tuvo que ser sustituido: "Arrastraba molestias. En el partido noté una sobrecarga y decidí que era lo mejor parar y que me cambiaran. Necesitábamos a alguien al cien por cien. Yo fui honesto y decidí dejarlo. Ahora dependo de la evolución de la sobrecarga. Es una elongación. Ojalá vaya a mejor y podamos estar lo mejor posible pero hay otros compañeros".

"Lo más importante, después de que uno se conozca, es estar bien, en condiciones para poder ayudar al cien al equipo, que es lo que necesitamos. Por encima de las individualidades está el colectivo y ahora necesitamos de todos. Si yo, por lo que fuese, no pudiera estar, hay dos compañeros que están con muchas ganas de jugar. Lo bueno es que no ha sido grave y que tenemos un tiempo extra esta semana con los compromisos internacionales", comentó.

Por ello, confía en estar en el siguiente encuentro frente al Alavés: "Yo quiero llegar, evidentemente. Todos, cuerpo técnico y médico, no quieren tener un jugador lesionado. No solo yo. Ninguno. Haremos todo lo posible por estar, pero no sólo estar, sino estar al cien por cien".

"Y si fueran otros dos compañeros, también confiaría. Los que vestimos la camiseta del Leganés y llevamos este escudo somos una familia. Si falta uno, lo suple otro con las mismas garantías o más. En ese sentido estoy tranquilo. Están siempre locos por jugar. Uno no desea el mal de nadie. No quieren que me lesione, como yo no quiero que ellos tengan problemas pero es normal que quieran ayudar al equipo", manifestó.

Preguntado por el debate sobre la titularidad en la portería, expresó: "No leo, ni veo, ni escucho nada de debates o noticias. Hace mucho que no me afecta. Sólo pienso en ayudar. Creo que los demás hacen lo mismo. Sólo quiero lo mejor para el Leganés. Es mi familia y mi trabajo. Todo lo que venga alrededor y que cree una mala atmósfera está perjudicando más que beneficiando al Leganés".

"La motivación siempre es buena. Uno siempre está motivado para jugar. El tema es que la decisión la toma el cuerpo técnico. Yo siempre quiero estar disponible y al cien por cien, con todas las garantías. Si no, generas dudas y eso se transmite en el campo, algo importante más en el caso de un portero", apuntó.