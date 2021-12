Dani Martín, de debate en debate.

El joven guardameta Dani Martín abandonó el Betis el pasado verano, con destino a Málaga, en busca de la suerte que le había sido esquiva desde que arribó a Heliópolis. Arquero de proyección en el Sporting, su carrera se vio frenada en seco como verdiblanco. Discutido desde el inicio, las lesiones, luego, le impidieron mantener la evolución que se le presuponía cuando se apostó por él, haciendo el Betis un desembolso económico importante.

Salir cedido en busca de confianza era su plan desde hace mucho tiempo, pero una nueva lesión le impidió acometerlo hace prácticamente un año, por lo que tuvo que esperar a verano. Y ahí apareció José Alberto López, quien lo conocía del Sporting, y el Málaga CF, un escaparate de lujo en Segunda.

Y no le ha ido mal al joven arquero, pues el primero de los objetivos lo consiguió prácticamente nada más aterrizar. Desde que se hizo con la titularidad en la jornada 5 de Liga, arrebatándosela a Dani Barrio, no la ha soltado. Titularísimo ante los ojos de José Alberto López, no lo es tanto ante la mirada crítica del malaguismo. 20 goles encajados en 15 partidos y tan sólo cinco porterías a cero. El arquero asturiano alterna buenas actuaciones con otras menos brillantes. Pero no ha demostrado en ningún momento ser un seguro bajo palos, ni ganar partidos... Y eso, a la afición del Málaga, no acaba de convencerla. Al menos, su estatus de intocable.

Las críticas sobre Dani Martín y las dudas en la portería, lógicamente, también han llegado a su entrenador. Un José Alberto López que se ha referido a ello durante una entrevista en Radio Marca Málaga. "Siempre surgen cosas, las críticas siempre van para los que actúan. El equipo está mostrando una debilidad defensiva que repercute en el colectivo. Los goles los metemos todos, el primer atacante es el portero y el primera defensa es el más alejado, el delantero. Al final, intentamos tomar las mejores decisiones para el equipo. Estamos muy contentos con la aportación de los dos, de Dani Martín y Dani Barrio", dijo el técnico blanquiazul, quien no dudó en salir en defensa de sus guardametas.

Y siguió argumentando al respecto José Alberto cuáles son sus razones para tenerlo todo bastante claro bajo palos: "Esto es un deporte de acierto y de error. El error hay que aceptarlo como parte del juego. Tenemos dos porteros más los del filial y tenemos que elegir a uno. Elegimos al que creemos que nos dará mejor rendimiento. El día a día de los dos es excelente, estamos contentos con la portería, mi labor es elegir a uno. Para mí todos los jugadores son importantes, los más importantes son los que menos juegan. Son los que van a determinar el nivel y la posición final. Ahora, con muchas bajas, deben dar un paso al frente y demostrar que somos injustos con ellos y que tenemos que meterles más minutos. Los que menos minutos tienen son los más importantes, son los que te dan el nivel".

En cualquier caso, la duda está servida y en Málaga CF esperan que Dani Barrio vuelva a tener su oportunidad en Liga más pronto que tarde. Una polémica que, lógicamente, no beneficia al bético Dani Martín ni al Betis, que confía en que su joven arquero se revalorice como blanquiazul, bien para retornar al arco verdiblanco, algo que se antoja complicado especialmente si Bravo renueva por una temporada más, o para una posible transferencia. El Málaga CF, por su parte, no dispone de opción de compra sobre el guardameta.