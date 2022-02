El ex malaguista que batió un nuevo récord y se acerca a Juan Gómez Juanito

Lleva años sin estar a su mejor nivel. Tampoco parece estar cerca de encontrar la versión que le hizo brillar en toda Europa. Aún así sigue batiendo récords y logrando estadísticas para nada sencillas de superar. Hablamos de Isco Alarcón, malagueño y ex malaguista. El centrocampista, venido a menos en los últimos años, está recuperando la confianza que parecía perdida. En dinámica gracias a su inclusión por parte de Carlo Ancelotti en las pasadas tres jornadas, disputó contra el Granada una hora de buen fútbol, probablemente los mejores de la temporada. Lejos de su 'pryme' futbolístico, ante los nazaríes jugó más que en ningún otro partido antes. Solo frente al Real Betis en el mes de agosto igualó en minutos a los del pasado domingo.

Pero lo cierto es que sumó otro encuentro oficial más con el Real Madrid, esta vez con cifra redonda y reconocimiento por parte del conjunto merengue una vez terminado el partido. Isco Alarcón cumplió contra el Granada la friolera de 350 partidos como madridista. Todo un hito en los libros de historia del cuadro blanco. De hecho, el malagueño está entre los 30 jugadores del Madrid con más encuentros. Por ello fue homenajeado con la primera indumentaria de la Champions League con su nombre y la cifra de encuentros como dorsal. Entregada por Florentino Pérez, el de Arroyo de la Miel guardará con cariño una camiseta significativa en su carrera profesional.

Con el Golden Boy bajo el brazo, Isco aterrizó en la capital en el 2013 con la intención de obtener títulos. Ocho años más tarde, el '22' cuenta en su palmarés con 2 ligas, 4 Champions League, 3 Supercopa de Europa, 4 Mundial de clubes, 3 Supercopa de España y 1 Copa del Rey. Poca broma. Y todo a sus 29 años de edad y con todavía mucho fútbol por delante. El talento innegable e innato del andaluz no pasa desapercibido en el club blanco ni entre su propia afición. A diez encuentros de igualar a Varane, tiene otro récord estratosféricos por delante y que podría conseguir en la siguiente temporada si continuase vistiendo la elástica madridista.

Ni más ni menos, Francisco Román Alarcón Suárez está a 51 partidos oficiales de superar al mayor exponente de Málaga en el cuadro blanco, la leyenda del '7' Juan Gómez Juanito. El de Fuengirola, admirado y recordado en cada encuentro en el Santiago Bernabeu al grito de "illa, illa, Juanito Maravilla", cuenta con 401 encuentros, una cifra alta, pero que está al alcance de su paisano. Llegados a este guarismo, Isco habría superado a Di Stefano, con 396 participaciones como jugador merengue.

Pero el futuro cercano de Isco Alarcón no parece que sea vestido de blanco... O sí, aunque con otro escudo. Precisamente, en la pasada ventana de invierno, situaban al internacional absoluto en el Sevilla. Incluso hubo conversaciones con Lopetegui con el fin de que se produjese, aunque el entorno del centrocampista siempre desmintió esta información. También se le relacionaba con el Real Betis, comandado por Manuel Pellegrini, que ya le tuvo en el equipo de su tierra y con el que llegó a disputar los cuartos de final de la Champions League. Termina contrato este próximo 30 de junio de 2022, y no parece que tenga hueco en el nuevo proyecto del Real Madrid, por lo que no llegaría a alcanzar la cifra de 'Juanito'. Eso sí, la firma del 'ex malaguista' ya está estampada en la historia del cuadro blanco.